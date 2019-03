So gehen Eltern mit starken Gefühlen von Babys und Kindern um CC-Editor öffnen

Thomas Harms gibt in Hude Tipps zu Fragen der frühen Eltern-Kind-Bindung. Foto: Harms

Hude. Wie Eltern mit starken Gefühlen von Babys und Kindern umgehen können, das will der Experte Thomas Harms Eltern und Interessierten am Mittwoch, 20. März, ab 19.30 Uhr an der Huder Peter-Ustinov- Schule erläutern.