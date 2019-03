Wildeshausen. Unbekannte Täter sind in Wildeshausen in ein Haus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher sind am Samstag in ein Haus an der Straße An der Doppheide eingestiegen. Wie die Polizei meldet, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Elektrogeräte.

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 in Verbindung zu setzen.