Die Kanalbaustelle in der Friedensstraße und die mehrmonatige Sperrung löst Verärgerung bei betroffenen Anwohnern in benachbarten Wohnstraßen aus - Schleichverkehre werden zur Belastungsprobe. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Die Friedensstraße ist nicht nur eine wichtige Sammelstraße für Anwohnerverkehre aus Ganderkesee-Heide und dem Delmenhorster Stadtnorden – sie ist vor allem auch eine wichtige Verbindungsachse für Berufspendler und gewerbliche Fahrzeugführer. Wenn man diese baustellenbedingt für mehrere Monate kappt, sind Schleichverkehre durch Wohnstraßen programmiert. Die Siedlung rund um den Hermann-Allmers-Weg leidet nun besonders unter dieser Situation, weil die vielen Berufstätigen aus den Ortsteilen Heide, Hoykenkamp und Schierbrok hierüber mit verhältnismäßig wenig Zeitverlust in Richtung Bremen kommen. Das hätte in den Amtsstuben in Ganderkesee und Delmenhorst im Vorfeld erkannt werden müssen. Der nur grob ausgebaute Allmers-Weg jedenfalls taugt nicht für eine heimliche Umleitung. Aber auch andere Wohnstraßen sind von Mehrverkehren betroffen zwischen Lessing- und Scheffelstraße.