Heide/Delmenhorst. Die Vollsperrung der Friedensstraße sorgt für Unmut sowohl bei Gärtner-Ehepaar Zeidler als auch bei Anwohnern des Hermann-Allmers-Weges. Diese unterschiedlichen Folgen hat die Umleitung.

Es ist Samstagvormittag, gespenstische Ruhe herrscht auf dem Gelände des Pflanzenmarkts Zeidler an der Friedensstraße. Gerade an Samstagen sei hier zu normalen Zeiten eine Menge los, sagt Edeltraud Zeidler, zusammen mit ihrem Mann Jörg Zeidler Inhaberin des Garten- und Landschaftsbauunternehmens. Doch es sind keine normalen Zeiten, seit Wochenbeginn hat sich die Baustelle für den umstrittenen Bau des Stauraumkanals unterhalb der Friedensstraße wie ein riesiger Riegel vor die Gärtnerei geschoben.

Kunden müssen weit um Baustelle herumgehen

Zwischen Hermann-Löns-Straße und Karl-May-Straße ist keinerlei Durchkommen für den motorisierten Verkehr. Lediglich Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Von der Schönemoorer Straße aus kommen Autofahrer über die Scheffelstraße und den Hebbelweg noch am dichtesten an den Pflanzenmarkt heran, doch bringt auch das wenig: Zu Fuß müssen die Kunden dann ganz um die Baustelle herum gehen. Wer etwa einen 70-Liter-Sack Rindenmulch oder einen 45-Liter-Sack Blumenerde kaufen möchte, muss diese mit der Sackkarre mühsam bis zum viele Meter entfernt parkenden Auto transportieren. „Das macht doch keiner“, sagt Edeltraud Zeidler.

Ärgernis zum Beginn der Pflanzzeit

Am Freitag konnten die Zeidlers nach eigenen Angaben gerade einmal einen einzigen Kunden zwischen 9 und 18 Uhr begrüßen. „Dabei beginnt gerade jetzt die Pflanzzeit. Unsere Hauptzeit ist April bis Juni, da müssen wir das Geld verdienen“, gibt Edeltraud Zeidler zu bedenken. Trotz alledem lässt das Gärtner-Ehepaar die Köpfe nicht hängen. „Es wird uns nicht umbringen. Aber wir leben jetzt erst mal von der Substanz“, sagt Jörg Zeidler. „Wir werden das schon schaffen. Wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter“, gibt sich seine Partnerin kämpferisch.

Friedensstraße bis August gesperrt

Vorgesehen ist, dass die Baustelle im Verlauf der Kanalbauarbeiten „wandert“. Im April rückt das Baufeld bei planmäßigem Baufortschritt in Richtung Friedhof Bungerhof. Nach den Informationen, die den Zeidlers schriftlich vorliegen, wird der erste Abschnitt voraussichtlich am 15. April abgeschlossen, die Zufahrt von der Schönemoorer Straße wäre dann wieder frei. Das ist aber nur ein schwacher Trost, denn die Vollsperrung der Friedensstraße soll noch bis zum August fortbestehen.

Umgekehrtes Problem am Hermann-Allmers-Weg

Ist der ausbleibende Verkehr für die Gärtnerei an der Friedensstraße ein großes Ärgernis, so herrscht weiter nördlich das umgekehrte Problem: Der eigentlich so beschauliche Hermann-Allmers-Weg ist zu einer regelrechten Durchgangsstraße geworden. Wo sonst nur Anliegerverkehr den gepflasterten und mit gerade einmal dreieinhalb Metern sehr schmalen Weg nutzt, zwängen sich jetzt tagtäglich viele Fahrzeuge hindurch, die sich ansonsten kaum dorthin verirren würden. „Jetzt sind plötzlich ganz viele Delmenhorster Kennzeichen zu sehen, die hier entlangfahren“, hat Anwohner Sven Garbade beobachtet. Von Tag zu Tag spreche sich mehr herum, dass die Baustelle auf der Friedensstraße über die Gorch-Fock-Straße und den Hermann-Allmers-Weg umfahren werden kann.

Autos der Anwohner bekommen viel Dreck ab

Der Fahrlehrer wohnt mit Frau und drei Kindern in der Nähe der Einmündung des Hermann-Allmers-Weges in die Schönemoorer Straße. Noch nimmt er die nervende Situation mit einer Portion trotzigen Humors. Etwa wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommend einen Blick auf die vor dem Haus abgestellte Familienkutsche wirft: „Die hat richtige Sommersprossen.“ Damit meint der Heider die Dreckspritzer, die der vorbeifahrende Verkehr jetzt regelmäßig hinterlässt. So schmal ist die Straße, dass bei Begegnungsverkehr ein Auto gezwungen ist, weit nach rechts auszuweichen – genau durch die riesigen Kuhlen, die bei Regen am unbefestigten Straßenrand geradezu eine Seenlandschaft bilden.

Tempo 30 vielfach missachtet

Auch Anwohnerin Karin Hüllinghorst ärgert sich über diesen Zustand: „Man kann sein Auto hier nicht mehr stehen lassen.“ Erst zu Jahresbeginn habe der Hausbesitzer den Straßenrand ausbessern lassen. Davon sei nach nur wenigen Tagen des starken Schleichverkehrs nichts mehr zu spüren. Nicht nur die Dreckspritzer nervten, der hochgeschleuderte Kies sei zudem eine Gefahr für den Lack.

Sorgen macht sich Sven Garbade vor allem mit Blick auf seine zwei Töchter, zehn und sieben Jahre alt: „Ich bin mal gespannt, wie das im Sommer wird.“ Dann also, wenn die beiden nicht nur mit dem Hund Gassi gehen, sondern sich auch nicht weit entfernt von Zuhause draußen auf der nahen Spielstraße aufhalten. „Keine Socke fährt hier 30“, sagt Garbade. Auf dem Abschnitt bis zum Friedhof Bungerhof ist durchgehend Tempo 30 vorgeschrieben. Auch seien sich viele Ortsfremde nicht darüber im Klaren, dass hier „rechts vor links“ gilt. Sowohl Sven Garbade als auch Karin Hüllinghorst sprechen sich dafür aus, dass mit Kontrollen oder einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige Autofahrer dazu angehalten werden, mit dem Fuß vom Gaspedal zu gehen.