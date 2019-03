Beckeln. Kräfte aus dem Kreisfeuerwehrverband waren 2018 bei zwei Großbränden im Einsatz. Am Samstag tagte in Beckeln die jährliche Vertreterversammlung.

Einen zunehmenden Mangel an Respekt gegenüber Helfern in unserer Gesellschaft hat Landrat Carsten Harings beklagt. „Leider sehen wir nach wie vor landauf, landab, dass die Hemmschwelle bei der Gewalt gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte gesunken ist“, sagte Harings in seinem Grußwort am Samstag auf der Vertreterversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Oldenburg. Harings sprach von einem „geänderten Demokratieverständnis: Die Ich-Mentalität greift immer mehr um sich“. Die sozialen Medien, die einen Deckmantel der Anonymität böten, seien dabei nur ein Mittel, aber nicht die Ursache.

Kreisfeuerwehr 2018 bei Moorbrand im Einsatz

Harpstedts Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse blies ins selbe Horn: Es sei erschreckend, wenn etwa Einsatzkräfte durch Gaffer behindert werden. Das gesunkene Verständnis in Teilen der Bevölkerung für die Arbeit der Retter zeige sich auch daran, dass Bürger nicht selten die Feuerwehr wegen Nichtigkeiten rufen.

Auch außerhalb ihrer angestammten Einsatzgebiete ist die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Oldenburg gefragt. Das hat sich 2018 bei zwei Großfeuern im Nordwesten gezeigt, woran Kreisbrandmeister Andreas Tangemann in seinem Bericht vor rund 130 Feuerwehrvertretern und Ehrengästen im Gasthaus Beneking in Beckeln erinnerte. Einige der 32 Ortswehren aus dem Kreis Oldenburg rückten im September zur Unterstützung bei der Bekämpfung des schweren Brands auf der Lürssen-Werft in Bremen aus.

Tendenz sinkend bei Atemschutzgeräteträgern

Und ebenfalls im September vergangenen Jahres brach bei Meppen im Emsland auf einem Bundeswehrgelände ein Moorbrand aus, der erst nach Wochen gelöscht werden konnte. Daran waren auch 175 Einsatzkräfte aus der Kreisfeuerwehrbereitschaft beteiligt. Eine „schlagkräftige Mannschaft“, wie die Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Diane Febert, in ihrem Bericht betonte.

Andreas Tangemann nannte die Zahl von 575 tauglichen Atemschutzgeräteträgern, die mit Stand Ende 2017 in den Wehren aus dem Landkreis Oldenburg einsetzbar sind. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr um drei Träger gesunken. Damit setzt sich laut dem Kreisbrandmeister ein bedenklicher Trend bei den Atemschutzgeräteträgern fort: „Leider geht die Tendenz seit Jahren nach unten.“

Leitwagen bald wieder einsatzbereit

Aus dem Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee berichtete deren Leiter Karsten Bilger von der Besetzung einer zusätzlichen Stelle in der Geräteprüfung. Somit sei es in der zweiten Jahreshälfte 2018 gelungen, bei der Prüfung und Wartung der Fahrzeuge und Geräte den bestehenden Rückstau deutlich zu verringern. Bilger zeigte sich zuversichtlich, dass der Einsatzleitwagen ELW 2 Anfang April wieder einsatzbereit in der FTZ stehe. Derzeit befindet sich das Fahrzeug in Bielefeld, bei der Firma Wrede Nachrichtensysteme, um auf den aktuellen Stand der Technik gebracht zu werden.

Anzeige Anzeige

Zuwachs für Kreisjugendfeuerwehr

Ein besonderes Jubiläum konnte im vergangenen Jahr die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt feiern: Die Brandschützer aus der Samtgemeinde blicken auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Aber auch die Jüngsten hatten 2018 Grund zum Feiern: Die Kreisjugendfeuerwehr wurde 40 Jahre alt. Und erhielt Zuwachs: Auch in der Gemeinde Hude gibt es seit vergangenem Jahr eine Jugendfeuerwehr. Damit sei ein „dunkler Fleck“ auf der Landkreiskarte getilgt worden, meinte Diane Febert und zeigte sich erfreut, dass jetzt 17 Jugend- und vier Kinderfeuerwehren „weiter an der Zukunft unserer Feuerwehren arbeiten“.