Ganderkesee. Die Feuerwehren Sandkrug, Dötlingen und Neerstedt mussten heute Sturmschäden beseitigen. Mehrere Baumkronen brachen ab.

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Sandkrug nach Angaben von Timo Nirwing, Ortspressewart, um 11.14 Uhr von der Großleitstelle in Oldenburg über digitale Meldeempfänger zu einer abgebrochenen Baumkrone an den Sandweg nach Hatterwüsting alarmiert. Vor Ort fanden die Kameraden die herunterhängenden Äste vor, die eine Telefonleitung beschädigt hatten und zum Teil in die Fahrbahn ragten. Mit einer Motorsäge wurde das Hindernis schnell beseitigt und es gab keine Gefahr mehr für den Straßenverkehr. Ein Techniker der Telekom wurde informiert, damit die Telefonleitung schnellstens repariert wird. Nach rund 15 Minuten konnten die 18 Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen. Ähnliche Vorfälle gab es heute auch in Neerstedt und Dötlingen am Krusenbusch und am Rittrumer Kirchweg. Auch hier leisteten die Ortswehren schnelle Hilfe.