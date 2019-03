Wildeshausen. Einiges auf dem Kerbholz hatte ein 38-Jähriger Bremer, den die Polizei auf der A 1 bei Wildeshausen auf dem Verkehr zog.

Am Freitag, 8. März, haben Beamter der Autobahnpolizei Ahlhorn an der A 1 bei Wildeshausen einen 38-Jährigen aus Bremen kontrolliert – und entdeckten einen kleinen Strauß an Vergehen. Der Mann, der einen Kia mit slowakischem Kennzeichen fuhr und um 18.07 kontrolliert wurde, wies sich laut Polizei unter anderem mit einem rumänischen Führerschein aus. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei diesem Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Außerdem war dem Bremer vorher bereits die deutsche Fahrerlaubnis entzogen worden.

Blutprobe angeordnet

Und das war nicht das Einzige: Weiterhin stand der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Bremer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.