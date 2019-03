Hatten. Weil sie die Vorfahrt einer anderen Frau missachtete, hat eine 27-Jährige in Hatten/Sandtange einen Unfall verursacht.

Am Freitag, 8. März, ist es um 13.05 Uhr zu einem Unfall in Hatten/Sandtange zwischen zwei Wagen gekommen. Das berichtet die Polizei. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Oldenburg befuhr demnach mit ihrem Volvo den Wietingsweg in Richtung Ossendamm.

Kollision an der Kreuzung

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtete die junge Frau die Vorfahrt einer 52-jährigen, die mit ihrem Seat den Ossendamm in Richtung Grenzweg befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht Sachschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Verletzt wird bei dem Verkehrsunfall niemand .