Bookholzberg. Kinder besuchen seit acht Wochen die Kita Bargup in Bookholzberg. Voll ausgelastet sein soll die neue Einrichtung nach den Sommerferien 2019.

Die ersten Tage des Jahres noch daheim, und dann montags bis freitags nach dem Frühstück ab in die Kita: Im ersten fertigen Gebäude im Neubaugebiet Bargup in Bookholzberg herrscht seit zwei Monaten buntes Treiben. „Wir sitzen hier nicht nur rum, wir arbeiten aktiv und kreativ mit den Kindern“, berichtete Kita-Leiter Matthias Groß am Freitag den Gästen der offiziellen Einweihungsfeier. Die Kinder bekräftigten seine Worte mit Vortrag eines fröhlichen Liedes. „In acht Wochen so viel gelernt…“, staunte Bürgermeisterin Alice Gerken.

2,85 Millionen Euro investiert

Für die Bürgermeisterin ist es die erste Einweihung eines Kita-Neubaus in ihrer Amtszeit, für die Gemeinde die erste seit 25 Jahren. 2,85 Millionen Euro habe die neue Einrichtung gekostet; der vorgegebene Kostenrahmen sei eingehalten worden, so Gerken. Die Gemeinde habe mehr als zwei Millionen Euro selber gezahlt und sei mit 360.000 Euro vom Land Niedersachsen und 248.000 Euro vom Landkreis Oldenburg unterstützt worden.

Fahrstuhl verbindet Etagen

Die Kita Bargup bietet auf über 900 Quadratmetern Nutzfläche Platz für zwei Krippengruppen im Erdgeschoss und zwei Kindergartengruppen im Obergeschoss. Behindertengerechte Toiletten in beiden Etagen und ein Fahrstuhl machen das Gebäude barrierefrei. Oben gibt es einen großen Bewegungs- und Mehrzweckraum und unten einen Speiseraum mit Küche. „Wir haben hier das kleinste Klo der Welt“, verkündete Bürgermeisterin Gerken, bevor sie die Gäste der Einweihungsfeier zu einer Besichtigung der Räume aufforderte. Das kleinste auf dem Markt erhältliche WC ist im Krippenbereich verbaut.

Restarbeiten im Außenbereich

So gut wie fertig ist inzwischen der Außenbereich mit einem großzügigen Spielplatz. Dort muss nur noch der frisch verlegte Rollrasen anwachsen. Vor dem Haus müssen noch Parkplätze fertiggebaut werden.

Kita vor Wohnhäusern fertig

Erst die Kita, dann die Wohnhäuser rundherum: Im Neubaugebiet Bargup werden auf einigen Bauplätzen Mauern hochgezogen, auf anderen markieren Pfähle die Abmessung der Gebäude. Bürgermeisterin Gerken wies darauf hin, dass die erwarteten jungen Familien den Kita- oder Krippenplatz gleich in der Nachbarschaft finden können. Voll ausgelastet sein soll die Kita Bargup in diesem Jahr nach den Sommerferien.