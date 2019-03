Ganderkesee. Schüler der Grundschule Bookholzberg sollen für das Thema Energiesparen sensibilisiert werden. Dafür ist das Projekt „Sonnenfänger“ eingeführt worden.

Klimaschutz und Energiesparen sind wichtige Themen, mit denen sich auch schon die Jüngeren beschäftigen sollten.

Deswegen führte die Grundschule Bookholzberg das Projekt „Sonnenfänger“ ein, bei dem sich die Kinder mit Solarstrom und erneuerbaren Energien beschäftigen. Das Projekt ist eines von mehreren Schulprojekten, in dem die Themen Klimaschutz vertieft werden.

Thema auch nach Hause tragen

Vertreter des Regionalen Umweltzentrum Hollen waren gemeinsam mit dem Klimaschutzmanager der Gemeinde Ganderkesee, Lars Gremlowksi, waren deswegen an der Grundschule zu Gast, um diese stellvertretend für viele Schulen in der Region als Partner des regionalen Energiemanagements (Rem kommunal) und damit als Energiesparschule auszuzeichnen. Um dies auch der Öffentlichkeit zu zeigen, bekam die Schule mehrere Poster und eine Plakette für den Eingangsbereich.

Durch die Kinder soll das Thema nach Hause getragen werden und somit auch für den familiären Alltag an Bedeutung gewinnen.

Einfache, aber effektive Tipps

Die mitgebrachten Poster fassen einfache, aber effektive Energiespar-Tipps kurz zusammen. Sie sollen Schüler und Lehrer daran erinnern, dass beim Lüften die Heizung runtergedreht wird und die Heizung generell nicht höher als auf drei gestellt werden sollte. Außerdem soll das Licht in den Klassenräumen in den Pausen ausgemacht werden. Die Poster sollen sowohl im Eingangsbereich der Schule, wie auch in den Klassenräumen auf das Thema aufmerksam machen und wurden zudem klimaneutral und regional gedruckt.

Kinder sensibilisieren

Das Projekt Rem kommunal ist ein Klimaschutzprojekt, an dem die Gemeinden Ganderkesee, Dötlingen und Lemwerder, sowie der Landkreis Oldenburg und die Stadt Twistringen beteiligt sind. Ziel ist es, durch verhaltensorientierte Energiespar-Projekte Einsparungen von zehn Prozent zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Das Regionale Umweltzentrum Hollen führt für die teilnehmenden Schulen Schulungen durch, um die Schüler für das Thema Energie sparen zu sensibilisieren.