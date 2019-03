Dötlingen. In Dötlingen wird mit Hochdruck an den Plänen fürs interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Hockensberg gearbeitet. Jetzt steht die Entscheidung über den Erhalt einer Baumreihe an.

28,75 Euro pro Quadratmeter – das ist nach derzeitigem Stand der Grundstückspreis im geplanten interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet am Brakland in Dötlingen-Hockensberg. Er ist dem Dötlinger Bauamtsleiter Uwe Kläner zu erzielen, wenn die beteiligten Kommunen Dötlingen, Wildeshausen und Prinzhöfte das Projekt mit einer Null unterm Strich abschließen wollen.

22 Hektar verkäufliche Fläche

Aktuell kalkuliert die Dötlinger Gemeindeverwaltung, der die Planung vertraglich übertragen worden ist, mit Gesamtkosten für das Gebiet mit 22 Hektar verkäuflicher Flächen in Höhe von von 10,5 Millionen Euro. Fördergelder abgezogen, bleiben zunächst 6,32 Millionen Euro an den Kommunen hängen, die über Grundstücksverkäufe wieder in die Kasse kommen sollen. Vertraglich fixiert ist, dass Dötlingen 45 Prozent, also gut 2,8 Millionen Euro, übernimmt, Wildeshausen 40 Prozent oder 2,5 Millionen Euro und Prinzhöfte 15 Prozent oder rund 950.000 Euro.

Noch nicht alles kalkulierbar

Die Zahlen sind laut Amtsleiter Kläner derzeit noch mit Vorsicht zu genießen, denn die Arbeiten am Bebauungsplan laufen auf Hochtouren, und es gibt noch Unwägbarkeiten. Dazu zählt der Stein, den der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistags den Planern bei einem Lokaltermin im Dezember in den Weg gerollt hat. Die sanierungsbedürftige Iserloyer Straße, über die ein Teil des künftigen Gewerbegebiets erschlossen wird, soll einschließlich des bisher fehlenden Radwegs so ausgebaut werden, dass eine imposante Reihe von Bäumen, vor allem Buchen, möglichst stehen bleiben kann. Das hätte Auswirkungen auf die Größen und Zuschnitte der Grundstücke im Gewerbegebiet und folglich auch auf das Finanzkonzept. Das Thema steht auf der Tagesordnung, wenn der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss am Dienstag, 19. März, im Kreishaus tagt.

Beschlussreife im Herbst

Ungeachtet dessen laufen im Dötlinger Rathaus Feinarbeiten am Bebauungsplanentwurf, der noch vor der Sommerpause ein zweites Mal öffentlich ausgelegt werden soll. Der Zeitplan sieht laut Kläner vor, dass die Pläne im Herbst beschlussreif sind. Noch in diesem Jahr soll der größte Teil der Aufträge ausgeschrieben und vergeben werden.

Kosten schlagen 2019 durch

Die Gemeinde Dötlingen hat für ihren Kostenanteil schon eine Million Euro im Haushaltsplan 2018 verankert. In diesem Jahr kommen rund 1,5 Millionen Euro dazu. Kleinere Beträge sind dann noch im Jahr 2020 fällig. Der Finanzausschuss hat in der vergangenen Woche entschieden, dass die Summen für die Investitionen in die Infrastruktur des Gewerbegebiets mit einem Sperrvermerk versehen werden. Das hat zur Folge, dass Mittel erst nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben sind.