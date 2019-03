Ganderkesee Beim Crosslauf in Ganderkesee waren die Temperaturen ein weiteres Hindernis

Viele der Sportler, die am Crosslauf des Bookholzberger Turnerbundes am Dienstag, 31. Januar 1984, teilgenommen haben, werden in ihren kurzen Hosen und den dünnen Oberteilen ziemlich gefroren haben. Der Lauf des Sportvereins sollte über 4000 Meter gehen und hat für die Teilnehmer bei derartig eisigen Temperaturen bestimmt eine Herausforderung dargestellt.

