Ganderkesee/Hollen. Der Sturm „Cornelius“ hat am Donnerstagvormittag dem Unterricht in der Waldklasse der Schule am Habbrügger Weg ein vorzeitiges Ende beschert.

Die Lehrerinnen Wiebke Vörding und Frauke Gerdes-Röben führten die Erst- und Zweitklässler bei aufkommenden Sturmböen vorsorglich aus dem nahe des Regionalen Umweltzentrums (RUZ) Hollen gelegenen Großen Mittelhoop. Das bestätigte Schulleiter Rainer Müller gestern auf Nachfrage. Die sieben Förderschüler sind dann gegen 10.15 Uhr von zwei Fahrzeugen des gerufenen Mietwagenunternehmens AHA zur Partnergrundschule Dürerstraße gefahren worden. Dort wurden die Kinder weiter betreut.

Routinemäßig gehandelt

Für die Kinder habe keine Gefahr bestanden, sagte Müller. Es habe sich um ein ganz normales, routinemäßiges Vorgehen bei widrigen Wetterlagen gehandelt. Etwa bei Eisregen oder Gewitter werde der Unterricht von den Holzbänken und -tischen in freier Natur in die Grundschule Dürerstraße verlegt. Allerdings sei es seit 2009, als er an die Schule am Habbrügger Weg kam, zum ersten Mal vorgekommen, dass die Schüler aus Wettergründen während der Unterrichtszeit den Wald verlassen, sagte der Schulleiter.

Försterei muss grünes Licht geben

„Wir arbeiten eng mit der Försterei zusammen“, ergänzte Müller. Die Beschulung im Wald werde erst wieder aufgenommen, wenn der Förster grünes Licht gebe. Gestern fand der Unterricht für die Förderschüler an der Dürerstraße statt. Ob bereits am Montag wieder die kleine Waldlichtung in der Nähe des RUZ Hollen zum Klassenzimmer wird, konnte Müller gestern noch nicht sagen.