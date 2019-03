Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Das Emsland ist mittlerweile zum Risikogebiet durch die von Zecken übertragene Krankheit FSME erklärt worden. Auch Borreliose ist eine Gefahr. Wie ist die Lage in Ganderkesee?

Ob es in Ganderkesee und Umgebung mehr Zecken als früher gibt, kann am ehesten Klaus Scheffer beurteilen. Er ist einer der Forstwirte im Hasbruch. "Meine Kollegen hatten in den letzten Jahren viele Zecken", lautet seine Einschätzung. Bis in den November hinein seien die Tiere gefunden worden. Und im Januar sei es schon wieder losgegangen. "Gefühlt werden es mehr und der Zeitraum wird länger."

Sich mit Krankheiten anzustecken, die Zecken übertragen, bleibt da nicht aus. "Viele Waldarbeiter haben mit Borreliose zu tun", berichtet Rainer Städing von den Niedersächsischen Landesforsten. Erkennbar ist diese etwa durch die Wanderröte:

Das Spektrum reiche von leichten Infektionen bis zu längeren Ausfällen wegen Krankheit. Relativ neu in Niedersachsen sind ihm zufolge Erkrankungen an Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME.



Gesundheitsrisiko Zecken (Zum Ausklappen) Zecken können laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) eine Vielzahl von Krankheiten übertragen. Ein Biss einer bestimmten Zeckenart kann sogar dazu führen, dass Menschen kein Fleisch mehr vertragen . Zu den bedeutendsten Erkrankungen gehören allerdings die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Borreliose: Die Krankheit wird durch Bakterien übertragen und kann bei zu später Behandlung unter anderem zu Gelenkentzündungen und Muskelschmerzen führen.

Bis zu 30 Prozent der Tiere tragen die Bakterien in sich. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Borreliose zu infizieren, beträgt laut einer Studie jedoch höchstens sechs Prozent. Weil ein Viertel der Bevölkerung Antikörper gegen die Bakterien im Blut hat, beläuft sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Borreliose tatsächlich ausbricht, auf rund ein Prozent.

Ein Anzeichen einer Borreliose-Erkrankung ist eine ringförmige Rötung der Haut. In solchen Fällen verschreibt ein Arzt Antibiotika. Impfungen gegen die Krankheit gibt es nicht. FSME: FSME: FSME ist eine Form der Hirnhautentzündung, die durch Viren übertragen wird.

Selbst in ausgewiesenen Risikogebieten tragen durchschnittlich nur bis zu fünf Prozent der Zecken die Viren in sich. Die Anzahl kann aber stark schwanken.

Symptome einer FSME ähneln denen einer Grippe, also beispielsweise Fieber, Unwohlsein, Kopf- oder Gliederschmerzen. Eine spezielle Therapie gegen die Krankheit gibt es nicht. Impfungen gegen FSME sind jedoch möglich. In Risikogebieten wird diese meistens durch die Krankenkasse getragen.

Erst in diesem Jahr erklärte die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts (RKI) das Emsland zum FSME-Risikogebiet. Als ersten Landkreis Niedersachsens und als bisher nördlichsten in Deutschland. Das liegt an der vermehrten Zahl der Erkrankungen: 2018 gab es vier FSME-Fälle im Emsland. In Niedersachsen registrierten die Forscher im vergangenen Jahr insgesamt sechs Erkrankungen. Im Landkreis Oldenburg gab es bisher nur 2007 einen Verdachtsfall.

FSME ist auf dem Vormarsch

Deutschlandweit wurden 2018 insgesamt 583 FSME-Erkrankungen gemeldet. Etwa ein Fünftel mehr als im Vorjahr und somit ein neuer Rekordstand.

"Es muss sorgfältig beobachtet werden, ob FSME-Naturherde sich nachhaltig in nördlichen und westlichen Regionen Deutschlands etablieren beziehungsweise weiter ausbreiten", wird im Bericht des RKI gewarnt.



So schützt man sich gegen Zecken (Zum Aufklappen) Zecken können laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) überall vorkommen, wo es Pflanzen gibt. Auf diese klettern die Tiere und können von dort aus auf Menschen gelangen, die die Pflanzen streifen. Das RKI hält einige Tipps parat, um sich vor Zecken zu schützen: geschlossene Kleidung tragen: feste Schuhe, lange Hosen und Ärmel; am besten in hellen Farben, um die Zecken leichter zu erkennen die Hose in die Socken stecken Repellents auf die Haut und die Kleidung sprühen den Körper nach einem Aufenthalt im Freien auf Zecken untersuchen; je früher, desto besser, da die Tiere sich nicht sofort festsaugen - sie bevorzugen übrigens feuchtwarme Körperstellen wie Achselhöhlen oder den Haaransatz zusätzlich zum Absuchen auch Abduschen wenn die Zecke bereits festsitzt: das komplette Tier mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange nahe der Hautoberfläche langsam und gerade herausziehen danach die Wunde desinfizieren auch Haustiere absuchen

Könnte also auch der Landkreis Oldenburg bald ein Risikogebiet werden? Dr. Leonhard Hamschmidt, ärztlicher Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises, zeigt sich gelassen. Das FSME-Risiko habe sich im Landkreis aktuell nicht geändert, sagt er mit Verweis auf die Statistiken. "Die Ausdehnung ist außerdem ein Prozess über Jahrzehnte."



Warum sich Zecken verbreiten

Die genauen Ursachen sind Hamschmidt zufolge unbekannt. Eine einfache Erklärung hat er jedoch: "Bei gutem Wetter gehen die Leute mehr raus und daher gibt es auch mehr Kontakte mit Zecken."

Insgesamt werde der Klimawandel auch oft als Ursache genannt. "Und Wildschweine spielen als Verbreiter von Zecken wohl auch eine Rolle."



Das Wetter sieht auch Scheffer als Grund an. "Der Winter war überdurchschnittlich warm", sagt der Forstwirt. Das komme den Zecken zugute. Denn die werden ihm zufolge schon ab etwa sieben Grad aktiv.