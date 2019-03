Verletzte und hohe Schäden bei Unfällen in Almsloh CC-Editor öffnen

Bei Unfällen in Almsloh hat es am Donnerstag mehrere Verletzt und hohen Sachschaden gegeben. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee-Almsloh. Zu den Verkehrsunfällen, die am Donnerstag in Almsloh mitten im Feierabendverkehr einen langen Stau verursachten, hat die Polizei am Freitag Details veröffentlicht.