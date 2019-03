Ganderkesee. Zwei Ganderkeseer Firmen sind von der Bürgermeisterin mit dem Unternehmerpreis ausgezeichnet worden. Das macht die beiden besonders.

Die Cetex Rheinfaser GmbH, ein Textilfaserlieferant, und die Garten- und Landschaftsbau Kreye GmbH & Co. KG, ein Dienstleistungsbetrieb, sind die diesjährigen Gewinner der Unternehmerpreise der Gemeinde Ganderkesee. Bürgermeisterin Alice Gerken ehrte die beiden heimischen Unternehmen für ihre herausragenden Leistungen beim Wirtschaftsempfang im Rathaus.

„Das 1965 in Bremen als Cetex Chemiefaser In- und Export GmbH gegründete, später mit der Rheinischen Faser GmbH fusionierte Unternehmen ist seit 1969 in Ganderkesee ansässig und hält damit der Gemeinde seit 50 Jahren die Treue“, sagte Gerken. Vor rund fünf Jahren sei der Firmensitz an der Handelsstraße komplett umgebaut und modernisiert und damit das Bekenntnis zum Standort bekräftigt worden.

Weitere Expansion steht an

Aktuell stehe bei dem inzwischen auf 15 Beschäftigte gewachsenen Unternehmen eine weitere Expansion an, so Gerken. „Die Cetex-Rheinfaser GmbH ist international tätig und importiert aus West- und Osteuropa sowie Asien und Lateinamerika. Sie ist damit auch ein äußerst positives Aushängeschild für die Gemeinde weit über deren Grenzen hinaus“, betonte die Bürgermeisterin.

Die Kreye GmbH & Co. KG wurde 2009 gegründet und besteht damit seit zehn Jahren. Sie ging aus dem im Jahre 1996 von Volker Kreye im Ortsteil Immer gegründeten Einzelunternehmen hervor. Der Betrieb wuchs bereits in der Anfangsphase so schnell, dass ein erster Umzug schon im Jahre 2003 erforderlich wurde, so Gerken.

Wechsel des Standortes

2014 erfolgte ein erneuter Wechsel des Standortes innerhalb der Gemeinde. Seitdem ist die Firma im Gewerbegebiet Westtangente ansässig und bereichere dort auch optisch das Areal.

„Eine Bereicherung ist das Unternehmen zudem als Arbeitgeber und vor allem als Ausbildungsbetrieb. Es beschäftigt aktuell bereits deutlich mehr als 60 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende. Weitere Einstellungen sind geplant.“

Neben den aktuellen Preisträgern würdigte Gerken aber auch alle anderen Ganderkeseer Unternehmen. „Das Gute liegt hier – direkt vor uns. Diese Ansicht teilen auch viele Unternehmen und haben sich im Laufe der Zeit für Ganderkesee als Standort entschieden. Dadurch ist aber nicht nur die Anzahl der Unternehmen gewachsen, sondern auch die Vielfalt unserer lokalen Wirtschaft“, berichtete Gerken den Gästen des Wirtschaftsempfangs.

Facettenreich, inspirierend, tatkräftig

Stichworte, die ihr zu den einzelnen Unternehmen einfallen würden: facettenreich, inspirierend, tatkräftig. Eine der Facetten der Ganderkeseer Wirtschaft sei der Einzelhandel. Zum Glück gebe es in der Gemeinde noch viele inhabergeführte Geschäfte. Ihre Angebote würden geschätzt, trotzdem hätten es die Einzelhändler im Zeitalter zunehmender Internetkäufe und dem Wunsch nach Erlebnis- und Angebotsvielfalt nicht leicht. Umso höher sei ihr Engagement einzuschätzen, den Ortszentren durch Veranstaltungen und Aktionen attraktiv zu erhalten.

Das produzierende Gewerbe sei eine weitere Facette der Ganderkeseer Wirtschaft. Dieser Gewerbezweig stelle die meisten Arbeitsplätze in der Gemeinde und überzeuge durch innovative Produkte und Prozesse. Vielseitig sei auch der Dienstleistungsbereich in der Gemeinde. Ob Informationstechnologie, Steuerberatung, Finanzierung oder Kosmetik – die Branche erbringe viele Leistungen sowohl für andere Unternehmen als auch für die Menschen, die vor Ort leben oder ihre freie Zeit verbringen.

„Die Bürgerinnen und Bürger schätzen sowohl die Angebote vor der Haustür als auch die qualifizierten Arbeitsplätze, die direkt in der Gemeinde zu finden sind. Ob Einzelhandel, Dienstleistungen oder produzierendes Gewerbe, jedes Unternehmen prägt und bereichert unsere Gemeinde“, sagte Gerken.