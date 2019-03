Landkreis Oldenburg. Vögel und Fledermäuse werden in der ausgeräumten Landschaft rar. Die Naturschutzstiftung Landkreis Oldenburg unterstützt deshalb den Verkauf von über 300 Nisthilfen.

Der Star – ein Allerweltsvogel? Global gesehen ja. Bis gut zehn Jahren auch in Niedersachsen und im Landkreis Oldenburg, wo er höchstens dann verflucht wurde, wenn er wieder mal im Schwarm in den Kirschbaum eingefallen war. Das ist Geschichte. In Deutschland, ganz besonders in Niedersachsen mit großen intensiv bewirtschafteten Flächen, ziemlich ausgeräumter Landschaft und vielen energetisch abgedichteten Häusern, gilt der Star als bedrohte Art. Selbst Max Hunger, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises Oldenburg, weiß nicht, warum der Star hierzulande so selten geworden ist.

Verkauf startet am 11. März

Das Phänomen ruft die Naturschutzstiftung Landkreis Oldenburg auf den Plan. Sie verkauft ab Montag, 11. März, im Kreishaus in Wildeshausen und im Grünen Zentrum des Landvolks in Huntlosen Staren-und Meisenkästen zum vergünstigten Preis von fünf Euro. „Wir wollen den Brutpaaren zusätzliche Wohnstätten bieten“, erklärt Hunger. „Es ist höchste Zeit“, ergänzt er, „Meisen haben in den letzten Tagen schon zu Paaren zusammengefunden.“

Stare sind Larvenvertilger

Die Stiftung wünscht sich für die Starenkästen, dass sie in der Nähe von Weiden, Wiesen- und Rasenflächen aufgehängt werden. Dort stochert der Vogel gerne nach Nahrhaftem, Würmern und Larven zum Beispiel. Hunger erinnert an Vereine, denen die Tipula-Larve den Sportplatzrasen zerstört hat. „Früher wurden an solchen Flächen mit Erfolg Starenkästen an die Bäume gehängt, weil die Larven zur Hauptnahrung der Stare zählen“, erläutert er.

Langzeitarbeitslose aktiv

Der Meisen- und der Starenkasten unterscheiden sich vor allem durch die Größe des Einfluglochs. Tischlermeister Helmut Martens aus Littel, mittlerweile 87 Jahre alt, hat diesmal für die Stiftung 212 Nistkästen gebaut. „Für ihn soll es das letzte Mal gewesen sein“, kündigt Bernd Lögering, der Geschäftsführer der Naturschutzstiftung, an. Doch Nachfolge ist in Sicht. In einem Projekt der ländlichen Erwachsenenbildung haben Langzeitarbeitslose, die an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen, 100 Fledermausbretter gebaut. Auch sie können dank Förderung der Stiftung ab Montag für fünf Euro im Foyer des Kreishauses und im Grünen Zentrum erworben werden. Stiftungsgeschäftsführer Lögering freut sich, dass die Mitarbeiter des LEB-Projekts den alternden Tischlermeister entlasten können. Projektleiter Thies ist schon mit Vorschlägen für neue Nisthilfen zur Stelle: Extra lange Röhren mit Nistplatzanbau für den Eisvogel und die Uferschwalbe, die an See und Fluss in der Uferböschung verbaut werden können. „Wir könnten noch vielen Vogelarten helfen“,sagt Lögering, „aber wir wollen dem Fachhandel das Geschäft nicht kaputt machen.“

Beliebte Aktion

Die Nistkastenaktion 2019 in Wildeshausen und Huntlosen beginnt am Montag um 8 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass sich die Nisthilfeaktion großer Beliebtheit erfreut und in den letzten Jahren am Mittag des Eröffnungstags alle Nisthilfen vergriffen waren.

Export zum Welt-Star

Den Star gibt es in ganz Europa, und er ist längst, seit die Europäer sich die Welt eroberten und Starenpaare im Reisegepäck mitnahmen, in allen gemäßigten Zonen bis hinab nach Südafrika, Südamerika und Südaustralien verbreitet. In Nordamerika sind aus vor 150 Jahren 60 importierten Brutpaaren inzwischen hunderte Millionen Exemplare geworden. Sie werden gehasst, denn wo sie in riesigen Schwärmen einfallen, hinterlassen sie Dreck und kahlgefressene Plantagen. Der in Nordamerika „dirty bird“ geschimpfte Star gilt dort als Musterbeispiel dafür, was der Mensch mit dem Einschleppen nicht heimischer Arten anrichten kann.