Ganderkesee. Anlässlich des Equal Pay Day – des Tags für gleiche Bezahlung – bietet die Ganderkeseer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Gaida-Hespe vier Veranstaltungen für Frauen an.

Auch in diesem Jahr klafft eine große Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Umgerechnet ergeben sich dieses Mal insgesamt 77 Tage, die Frauen quasi umsonst arbeiten – und zwar von Anfang 2019 bis zum Equal Pay Day, der in diesem Jahr auf Montag, 18. März, fällt. Grund genug für die Gemeinde Ganderkesee, eine Reihe von Veranstaltungen zum Beispiel zu den Themen unterschiedliche Bezahlung, Verhandlungen mit dem Arbeitgeber und digitale Arbeitswelt anzubieten.

Wie man geschickt kontern kann

Am Dienstag, 19. März, will Dozentin Imke Leith beispielsweise von 9 bis 12.30 Uhr mit Frauen üben, wie man geschickt kontern kann, wenn Kritik vom Chef oder Sticheleien von Kollegen kommen oder wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Am Donnerstag, 28. März, zeigt Imke Leith außerdem, wie Frauen in 60 Sekunden von sich begeistern können. Der Kurs findet ebenfalls von 9 bis 12.30 Uhr statt.

Begeisterung für digitale Arbeitswelt

Dozentin Cindy Wasik will darüber hinaus am Donnerstag, 4. April, ab 18 Uhr Frauen die Hemmnisse nehmen, sich für eine digitalisierte Arbeitswelt zu begeistern. Immer mehr Berufe kommen ohne den Einsatz von PC, Smartphone oder Tablet nicht mehr aus. Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltungen beträgt jeweils zehn Euro.Abgerundet wird der Veranstaltungsreigen am Montag, 29. April, ab 19 Uhr, wenn eine Beraterin der Deutschen Rentenversicherung Frauen Fragen zur Rente beantwortet. Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind online unter www.regiovhs.de oder unter der Telefonnummer (0 42 22) 4 44 44 möglich.

Wie wirkt sich Bezahlung auf Rente aus?

„Frauen und Männer sollten gleich abgesichert sein. Ich möchte Frauen dabei unterstützen sich etwas zuzutrauen. Außerdem muss jede Frau wissen, wie ihr heutiges Handeln sich auf ihre morgige Rente auswirkt“, sagt Katrin Gaida-Hespe, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee, die in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft und der regioVHS regelmäßig Kurse und Informationsveranstaltungen anbietet.