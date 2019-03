Bookholzberg/Oldenburg. Im Kreislauf der Drogensucht scheint ein 36-jähriger Bookholzberger gefangen zu sein.

Gerade hatte der Mann eine dreijährige Haftstrafe wegen schweren Raubes hinter sich gebracht, als sich offenbar wieder die Sucht meldete und er begann, Geld und Wertvolles aus Autos zu stehlen. Der Mann wurde erwischt und hatte sich in einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht jetzt erneut für seine Taten zu verantworten.

Autos quasi im Vorbeigehen geknackt

Der Angeklagte, schwer heroinabhängig, war dabei voll geständig. Er gab an, die Autos quasi im Vorbeigehen geknackt zu haben – immer auf dem Weg vom oder zum Kiosk und oft ziemlich rabiat: In einem Wagen landete ein Pflasterstein, in einem anderen gar ein Gullydeckel. Bei vier solcher Taten soll er rund 580 Euro an Bargeld und Wertgegenständen erbeutet haben.

Strafmaß wird nicht reduziert

In seiner Berufung hatte der 36-Jährige auf eine Reduzierung des Strafmaßes abgezielt. Er erreichte aber keine Verringerung. In zweiter Instanz wurde er zu erneut zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Allein 15 Voreintragungen hätten dem Gericht keine andere Wahl gelassen, als das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichtes Delmenhorst zu bestätigen, sagte der Richter. Zudem hat der Angeklagte laufende, einschlägige Bewährungen offen.Der Mann könnte allerdings auch eine Perspektive besitzen. Denn weil seine Haftstrafe nicht länger als zwei Jahre ist, kann die Strafe zurückgestellt werden, wenn er eine Therapie in einer staatlich anerkannten Einrichtung zur Bekämpfung seiner Sucht beginnt – eine Besonderheit im Betäubungsmittelgesetz-Paragrafen 35. Beendet der Abhängige nun eine solche Therapie erfolgreich, könnte die Strafvollstreckungskammer die 20 Monate Haft sogar zur Bewährung aussetzen.