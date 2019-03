Ganderkesee. Es ist die siebte Ladestation in der Gemeinde, aber das erste Elektro-Auto, das künftig Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen wird.

Bald können zwölf Helfer der freiwilligen Seniorenarbeit für Fahrten ein gemeindeeigenes Elektroauto nutzen – und es an der neuen Ladestation an der Bergedorfer Straße volltanken. Realisiert werden konnte das Projekt durch eine Förderung des Bundesumweltministeriums.



„Wir sind sehr froh, diese Förderung erhalten zu haben“, sagte Landkreis-Klimamanagerin Manuela Schöne bei der offiziellen Einweihung der neuen Ladestation am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz an den Schillerlinden gegenüber der Polizeistation. Gemeinsam mit ihrem Kollegen aus Ganderkesee, Klimamanager Lars Gremlowski, sowie Vertretern des Seniorenbeirats, die den Wagen künftig nutzen werden, hatte Schöne das Projekt vorgestellt.

Ausbau der Elektromobilität für den Klimaschutz

„Mit dem Ausbau der Elektromobilität wollen wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und so viele Bürger wie möglich erreichen“, sagte Schöne. Neben der Gemeinde Ganderkesee erhalten auch die Kommunen Dötlingen, Dünsen und Kirchseelte je ein elektrobetriebenes Fahrzeug, ein weiteres wird außerdem den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen zur Verfügung stehen. Insgesamt werden 263.000 Euro in die Anschaffung der Autos sowie die Installation von Ladesäulen investiert. 80 Prozent der Kosten trägt davon der Bund.

Dienstwagen für ehrenamtliche Seniorenhelfer

In Ganderkesee ist das neue elektrobetriebene Bürgerauto als Dienstwagen für die ehrenamtlichen Seniorenhelfer gedacht, um Begleitfahrten wie etwa zum Arzt, zum Einkaufen oder Beratungsbesuche zu erledigen. Derartige Dienste seien bisher mit Privatautos erledigt worden, zum Teil auch auf eigene Kosten. „Aus dieser Grauzone sind wir jetzt heraus“, schilderte Christa Wachtendorf vom Freiwilligenforum „Mach mit“.

Für die Gemeinde ist es das zweite Auto mit Elektrobetrieb. Vor zweieinhalb Jahren hatte die Kommune für die Mitarbeiter der Verwaltung bereits einen VW Up mit Elektroantrieb angeschafft, nun folgt das Bürgerauto. Beide Wagen werden zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt. Insgesamt 45.000 Euro haben der Renault Zoe und die Installation der neuen Ladestation gekostet, davon trägt 36.000 Euro der Bund. Laut Klimamanager Lars Gremlowski schafft das elektrische Bürgerauto im Winter eine Strecke von etwa 100 Kilometer, im Sommer etwa 25 Kilometer mehr. Eineinviertel Stunden müssen zum Aufladen eingeplant werden, zügiger geht es nur an den Ladesäulen an den Raststätten Hasbruch Nord und Süd. „Hier haben wir Schnellladestationen installiert, da sind die Autos schon nach 20 Minuten wieder voll aufgeladen, so Gremlowski.

Neue Ladestation auf dem Parkplatz an der Bergerdorfer Straße

Mit der neuen Ladestation auf dem Parkplatz an der Bergerdorfer Straße verfügt der Landkreis über insgesamt 34 Ladestationen, sieben Stück stehen in der Gemeinde Ganderkesee. „Die Nachfrage nach Elektroautos ist definitiv gestiegen“, berichtete Landkreis-Klimamanagerin Manuela Schöne. Laut Zulassungsstelle sind landkreisweit aktuell 156 Elektroautos gemeldet – zum Jahresende waren es noch 148. Vor fünf Jahren fuhren lediglich 32 Fahrzeuge mit Elektroantrieb über Oldenburger Straßen. Den größten Anteil nehmen derzeit noch die Hybriden ein: Hier gibt es landkreisweit aktuell 387 Fahrzeuge, die neben einem Benzin- auch über einen Elektromotor verfügen.

Anzeige Anzeige

Damit der Saft unterwegs nicht ausgeht

Öffentliche Aufladestationen für Elektroautos gibt es aktuell in Bookholzberg zwischen Bürgerbüro und Alfa-Grill sowie auf den Parkplätzen der Landessparkasse zu Oldenburg, der Verbrauchermarkt Inkoop und gegenüber der Polizei in Ganderkesee, vor dem Restaurant Backenköhler in Stenum sowie auf den Autobahnraststätten Hasbruch Nord und Süd.