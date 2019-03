Steinkimmen. Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 07. März 2019, bei einem Verkehrsunfall in Steinkimmen entstanden.

Eine 40-jährige Frau aus Hude befuhr nach Polizeiangaben gegen 9 Uhr mit ihrem Toyota die Kimmer Landstraße in Richtung Bremer Straße. Die dortige Ampelanlage überquerte sie, um in Richtung Hude weiterfahren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 43-Jährigen Huderin, die die Hauptstraße aus Richtung Falkenburg kommend befuhr und nach links in die Kimmer Landstraße abbiegen wollte.

20.000 Euro Schaden

An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, den die Polizisten auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt haben. Um den Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei unter der Telefonnummer (04408) 806698-0 um Hinweise von Zeugen.