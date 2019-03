Ganderkesee Das dk-Nostalgiebild zeigt die Ganderkeseer Landjugend beim plattdeutschen Abend in Falkenburg im Jahre 1983 mit ihrem lustigen Einakter „De letzte Feriendag“.

Am Freitag, 18. November 1983, sorgte die Ganderkeseer Landjugend beim plattdeutschen Abend in Falkenburg mit ihrem Einakter „De letzte Feriendag“ erneut für humorvolle Unterhaltung. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221) 156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Auf dem Bild vom 5. März hat Günter Gaffron seine Kinder Patricia und Pascal Gaffron sowie sich selbst erkannt. Ebenfalls meldete sich Melanie Tönjes-Pleus. Sie erkannte am 6. März André Westermann, Heike Kalfa, und Thomas Biermann von den Urneburger Schützen. Heiner Hayen erspähte darauf noch Birgit Barkemeyer und Marco Paddeken. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.