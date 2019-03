Ganderkesee. An der Weststraße hat ein neues Unternehmen eröffnet. Bei "Marka Outlet" sollen Kunden Markenware zu Schnäppchenpreisen finden.

„Marka Outlet“ an der Weststraße 1 nahe des Ganderkeseer Gewerbegebiets Westtangente hat gestern neu eröffnet. Großhändler Halil Tepe aus Achim will dort im Bereich Kleidung jede Menge Markenware anbieten. „Und zwar deutlich unter dem Herstellerpreis“, sagt der 44-Jährige. Gestartet ist Tepe am Mittwoch mit einem „XXL-Lagerverkauf“ mit „Schnäppchenpreisen für Damen und Herren“.

„Das gibt es nirgendwo sonst in Deutschland“, wirbt Tepe für die Aktionstage in Ganderkesee, denn weitere sollen folgen. Zunächst ist das Geschäft noch bis Samstag, 9. März, geöffnet. Dann schließt es bis zu den nächsten Aktionstagen, 3. bis 6. April.

Was bedeutet so ein Geschäft für die Einzelhändler?

Was bedeutet so ein Schnäppchen-Markt für die Ganderkeseer Einzelhändler? Wilm Denker, Inhaber von Schuhhaus Denker und Sprecher für die Ganderkeseer Einzelhändler zu einer möglichen Schwächung des Ortskerns: „Es ist natürlich so, wenn da jemand kommt, der die gleichen Waren wie die kleinen Einzelhändler anbietet und dabei deutlich unter den Preis schlägt, kommt das natürlich nicht so gut an. Andererseits, wenn etwas Besucher nach Ganderkesee lockt und Frequenz hierher bringt, ist das dann auch im Endeffekt gut für den Einzelhandel.“