Ganderkesee. Jetzt muss das närrische Treiben erstmal eine Weile pausieren. Am Aschermittwoch haben die Narren ihre Macht abgegeben und den Fasching in der Dummbäke zu Grabe getragen.

Der Fasching ist Vergangenheit. Die Narreteien Prinzessin Claudia I. (Ordemann) und Prinz Stefan II. (Hinderlich) sowie das Kinderprinzenpaar Annie I. (Ordemann) und Konrad I. (Schwenzel) haben am Aschermittwoch die Rathausschlüssel – und damit die „Macht“ in der Gemeinde – wieder zurückgegeben. Bürgermeisterin Alice Gerken und der Erste Gemeinderat Rainer Lange nahmen die Machtsymbole im Rathaus entgegen.

Fasching in Ganderkesee und Karneval in Köln

„Wenn man Fasching in Ganderkesee und Karneval in Köln gefeiert hat, braucht man schon mal ein Mikro“, scherzte Gerken, begrüßte die Prinzenpaare, die Vertreter der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) und der Politik und bedankte sich bei allen Helfern, die am Fasching und am Umzug beteiligt waren. „Für mich war der Fasching in diesem Jahr Rot-Blau. Rot wie die Liebe und Blau wie die Treue. So viele haben mit ganz viel Herzblut und Liebe den Fasching mit euch gefeiert, mit toll ausgestatteten Mottowagen und und Fußgruppen“, sagte Gerken.

Sie betonte, dass eine sehr gute Faschingssession zu Ende geht und sie froh sei, dass es nicht zu schwerwiegenden Vorfällen gekommen ist. Dennoch hatten die Einsatzkräfte am Umzugstag einiges zu tun.

Mehr als doppelt so viele Verletzte als im vergangenen Jahr habe es gegeben. Insgesamt hat es etwa 170 Behandlungen gegeben, wie DRK-Sprecher Roar Abel im Bilanzgespräch erklärte. „Das sind schon deutlich mehr als im Vorjahr. Da waren es 81.“

Und das bei nur 25 000 Besuchern, so die derzeitige Schätzung der GGV. Genaue Besucherzahlen habe man noch nicht, eine Bilanz, wie gut der Umzug tatsächlich gelaufen ist, soll noch folgen, sagte GGV-Sprecher Timo Vetter.

Fasching ist nach diesem Umzug nicht gerettet

Bei der ersten Bilanz am Sonntag hatte Vetter erklärt: "Der Fasching ist nach diesem Umzug nicht gerettet“. Ernsthaft in Gefahr sei er zwar nicht, aber Überlegungen, „wo wir Geld einsparen können und weitere Einnahmen her bekommen“, seien noch nicht beendet. Beispielsweise mussten auch die Umzugsteilnehmer in diesem Jahr erstmals einen Geldbetrag beisteuern. Zahlen über die Einnahmen wolle man aber auch in diesem Jahr nicht veröffentlichen.

Rainer Lange bedankte sich beim Kinderprinzenpaar: „Ihr wart ein sehr buntes Prinzenpaar, ihr seid in vielen Schulen gewesen und habt den Fasching ganz toll vertreten.“ Nach dem traditionellen Heringsessen im Rathaus wurde der Fasching anschließend – wie am Aschermittwoch gewohnt - in der Dummbäke zu Grabe getragen. Jetzt beginnt die faschingslose Zeit bis zum 11.11. dieses Jahres. Ab dann lautet das Motto „Wir sind Fasching“. Das GGV-Präsidium habe das kurze und knackige Motto geprägt und stehe geschlossen dahinter, verkündete Markus Weise am vergangenen Sonntag beim Frühschoppen im Festzelt.

Und die Narren können es offenbar nicht erwarten: Auf der GGV-Homepage läuft schon der Countdown zum nächsten Faschingsauftakt.