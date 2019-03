Wildeshausen. Ein Zweijähriger ist in Wildeshausen in einen Gartenteich gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein zweijähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in Wildeshausen in einen Gartenteich gestürzt. Das Kleinkind wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg geflogen. Über den Zustand des Kindes konnte die Polizei am Abend noch keine näheren Angaben machen.

Ruhiges Wohngebiet

Der Unfall im Garten der Eltern ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Unbestätigten Angaben zufolge hat die Familie das Haus mit Garten am Hubertusweg im ruhigen, von Wald umgebenen Wohngebiet Katenbäker Berg erst vor etwa einem Jahr bezogen.