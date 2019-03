Wildeshausen. Eine Zweijährige ist in Wildeshausen in einen Gartenteich gestürzt. Sie konnte reanimiert werden.

Ein zweijähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag in Wildeshausen in einen Gartenteich gestürzt. In einem unbeobachteten Moment gegen 15.50 Uhr hatte sich das Kind laut Polizeibericht aus der Küche des Elternhauses in den Garten begeben, während sich die Großmutter und die Mutter des Mädchens im Wohnzimmer aufhielten. Nach kurzer Zeit suchten die Frauen das Kind – die Großmutter entdeckte es schließlich im Teich.

Reanimation per Telefonanweisung

Die anschließende Reanimation war erfolgreich: Nachdem die Frauen das Kind aus dem Teich gezogen hatten, wurde mit Hilfe eines Nachbarn der Notruf gewählt. Eine Mitarbeiterin des Notrufes gab dann per Telefon Anweisungen für die Ersthelfer. So reanimierten sie das Kleinkind. Das Mädchen wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht.