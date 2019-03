Falkenburg . Vier Campingplätze, vier Restaurants, dazu die eine Frage: „Wo gibt’s das beste Essen?“, das ist das Konzept einer Folge der Kabel-Eins-Reihe „Mein Lokal, Dein Lokal“, die am Falkensteinsee gedreht wird.

Wer punktet in der Spezialfolge der Reihe am meisten in Sachen Geschmack, Qualität und Ambiente? Das will ein Fernsehteam im Camping- und Ferienpark Falkensteinsee ab Mittwoch, 7. März, 2019, unter Mitwirkung des Spitzenkochs Mike Süsser und seiner Jury ergründen.

Meiners im Wettstreit mit drei Gastronomen

Drei weitere deutsche Campingplatzgastronomen treten in dem Wettstreit gegen Rieke Meiners und ihr Team vom Falkensteinsee an. An mehreren Drehtagen wird die TV-Crew nicht nur den Campingplatz samt seinem See filmisch erkunden. Im Vordergrund des Drehs stehen natürlich die Arbeiten in der Küche der Campingplatzgastronomie.

Kochduell Kochduell im „Seehus“

Im „Seehus“ empfängt Rieke Meiners ihre Konkurrenten am kommenden Dienstag. Serviert wird neben Speisen von der Karte das Wettbewerbsgericht „Tomahawk-Steak“ vom Durocschwein mit mediterranem Gemüse, verriet Meiners. Der Campingplatz Falkensteinsee hatte es unter eine engere Vorauswahl von zwölf Wettbewerbern geschafft. Nach einem ausführlichen Casting kamen Meiners und ihr Team in die finale, aus vier Konkurrenten bestehende Runde, die das Filmteam nun jeweils vor Ort mehrere Tage lang begleiten wird. Gesendet wird der Kampf der Kochtöpfe und Pfannen voraussichtlich Ende April/Anfang Mai, sagte Rieke Meiners. Egal, wie der Wettstreit ausgehen mag, für die Campingplatzbetreiberin steht jetzt schon fest: „Das wird eine tolle Werbung für uns, denn wir sind ja noch ein junger Campingplatz.“