Wildeshausen. Kontrolleure haben am Dienstag Lastzüge mit schwerwiegenden Mängeln bei Wildeshausen von der Autobahn 1 geholt. Erschreckend waren vor allem die Mängel an den Bremsanlagen.

Die Bremsanlagen sind offenbar die Schwachpunkte von Lastwagen auf der Autobahn. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der Polizei und des Bundesamts für Güterverkehr sind am Dienstag drei Lastzüge zumindest vorübergehend aus dem Verkehr gezogen worden. Die speziell ausgebildeten Beamten entdeckten überdies etliche andere technische Mängel sowie Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften. Überdies wurde wiederholt die Sicherung der Ladung beanstandet.

Blinkende Warnleuchten

Besonders nennenswert sei dabei ein mit Pflanztöpfen beladener Sattelzug gewesen, der von Holland in Richtung Dänemark unterwegs war, heißt es im Bericht über die Großkontrolle. Auf den ersten Blick seien auf dem Armaturenbrett der Sattelzugmaschine diverse Fehlermeldungen zu sehen gewesen. Die Ursache der Fehlermeldungen wurde in der Bremsanlage vermutet. Tatsächlich fielen die Bremsscheiben auf.

Bremsbeläge komplett verschlissen

Aufgrund der ersten Anhaltspunkte wurde mit dem Sattelzug eine Werkstatt aufgesucht. Hier wurde bei der Demontage der Räder festgestellt, dass an einer Achse ein Bremsklotz aus dem Bremssattel herausgefallen und auf der anderen Seite eine Bremsscheibe aufgrund fehlender Bremsbeläge komplett verschlissen war. Die Bremsscheiben unterschiedlichen Typs waren auch noch unsachgemäß montiert.

300 Euro Sicherheitsleistung

Dem 50-jährigen Fahrer aus Bulgarien wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro zahlen. Erst nach Beseitigung der Mängel darf er seine Fahrt fortsetzen.

Rahmen des Anhängers gebrochen

Ein zweiter Volltreffer der Beamten war die Kontrolle eines mit sechs Personenwagen beladenen Autotransporters. Der 39-jährige Fahrer aus Litauen befand sich auf dem Weg von Osnabrück nach Hamburg. Bei der ersten Inaugenscheinnahme wurde ein Riss am Fahrzeugrahmen des Anhängers wahrgenommen. Bei der weiteren technischen Überprüfung in einer nahegelegenen Prüfstation wurde festgestellt, dass auf eine Achse keinerlei Bremswirkung ausgeübt wurde. Der Lastwagen mit Anhänger wurde zur Behebung der Mängel in eine nahe gelegene Werkstatt begleitet. Auch in diesem Fall kann der Fahrer seine Fahrt in Richtung Hamburg erst nach der Reparatur fortsetzen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Bremsscheibe gerissen

Mit sechs Tonnen Baustoffen als Ladung wurde auf der Rastanlage Wildeshausen ein Lastwagen samt Anhänger aus Polen mit Fahrer aus der Ukraine kontrolliert. Beim bloßen Hinschauen wurden Auffälligkeiten an den Bremsscheiben registriert. Bei der Vorführung der Fahrzeugkombination bei einer nahegelegenen Prüfstation stellte sich letztendlich heraus, dass die Bremsscheibe bereits so eingerissen war, dass ein unmittelbarer Bruch der Bremsscheibe bevorstand.

Feststellbremse ohne Funktion

Auch die Verbindungseinrichtung zwischen dem Lastwagen und dem Starrdeichselanhänger war bereits verschlissen. Bei einer Bremsprüfung des zweiachsigen Anhängers wurde festgestellt, dass dieser an der ersten Achse nur rechtsseitig und an der zweiten Achse nur linksseitig über Bremswirkung verfügte. Die Feststellbremse des Anhängers war ohne Funktion.

Weiterfahrt nach Reparatur

Dem Fahrer aus der Ukraine wurde von den Kontrolleuren vor Ort die Weiterfahrt sowie der Betrieb der verkehrsunsicheren Fahrzeugkombination untersagt. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten. Erst nach den Reparaturarbeiten darf der Fahrer den Lastzug mit den Baustoffen wieder im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.