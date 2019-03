Ganderkesee. Ackerlandpreise gehen durch die Decke. Das Landvolk fordert mehr Einfluss auf die Gemeindeentwicklung. Drei Vollerwerbslandwirte im Gemeinderat sagen, was geht und was nicht.

Ackerland wechselt in der Gemeinde Ganderkesee noch für durchschnittlich 6,70 Euro den Besitzer, doch laut Gutachterausschuss für Grundstückswerte steigt der Preis von Jahr zu Jahr, im letzten Jahr allein um 8,4 Prozent. Für die existenziell betroffenen Landwirte ist das ein Alarmzeichen. „Wir müssen uns stärker einbringen, wenn es in der Gemeinde um Flächenverkauf und -versiegelung geht“, sagt Cord Wübbenhorst, der Vorsitzende des Ganderkeseer Landvolks.

Ansage für Landwirte

Das ist eine Ansage für Cord Schütte, Jürgen Struthoff und Volker Schmidt, drei Vollerwerbslandwirte. Sie sind bei der Kommunalwahl 2016 in den Ganderkeseer Gemeinderat gewählt worden. Schütte, Landwirt aus Hollen, sitzt in der CDU-Fraktion. Der Bergedorfer Struthoff hat das Parteibuch der FDP. Für die Freien Wähler sitzt Schmidt, Landwirt aus in Landwehr, im Rat.

Keine Scheuklappenträger

Es ist kein Zufall, dass alle drei jüngst neu Gewählten Mitglieder des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz sind. Dort werden Themen behandelt, die sie mit Sachverstand aus der alltäglichen Praxis bereichern können und die ihren Berufsstand gelegentlich elementar betreffen. Sie sind in der Kommunalpolitik aber keine vom Landvolk entsandte U-Boote, tragen keine Scheuklappen. Sie tragen Entscheidungen mit, die die vom Landvolk beklagte Konkurrenz um Flächen verschärfen und in der Folge Quadratmeterpreise in die Höhe treiben.

Schütte fallen da sofort die Neubaugebiete in Bookhorn südlich der Oldenburger Straße ein. „Das ist schöner Boden, der landwirtschaftlich gut genutzt werden könnte“, sagt er. Schütte sieht aber auch die Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen. „Bundesweit fehlen Millionen Wohnungen“, sagt er. Weitere Verdichtung im Ortskern kann er sich nicht vorstellen: „Da fehlt Platz, die Infrastruktur gibt das nicht her. Das würde ein Verkehrschaos geben.“

Immissionsschutz zählt mit

Ein Thema ist für Schütte auch das Bauen in den kleinen Bauerschaften. Er nennt das Beispiel Grüppenbühren. „Natürlich ist es gut, wenn die jungen Leute in den Dörfern bleiben und bauen können“, sagt er, aber: „Das muss zusammenpassen mit dem Immissionsschutz, damit die Landwirtschaft nicht abgewürgt wird.“

Behutsames Wachstum

In der Ganderkeseer CDU fühlt sich Schütte gut aufgehoben, weil sie für „höchstens behutsames Wachstum“ stehe. „Extra große neue Baugebiete darf es nicht geben“, sagt Schütte, doch einmal den Interessen der Landwirte verpflichtet, „da müssen wir aufpassen.“ Wo Flächen überplant werden, müssen nach dem Baurecht weitere für den ökologischen Ausgleich gefunden werden.

Umweltschutz mit Landwirten

„Wir Freien Wähler wollen konsolidieren“, sagt Volker Schmidt, „Ganderkesee ist in jüngster Zeit stark gewachsen.“ Momentan seien keine neuen Baugebiete nötig, außer vielleicht die Abrundung eines kleineren Gebiets in Falkenburg. „Anderswo fehlt die Infrastruktur, oder es wird zu viel versiegelt“, erklärt der Landwirt aus Landwehr. Schmidt warnt davor, die Gemeinde durch Ankauf von Flächen in der Landschaft, wie die SPD und die Grünen es wollten, zwecks Aufwertung zur ökologisch wertvollen Fläche zum Flächenpreistreiber zu machen. Er weist auf mögliche Folgekosten hin: „Die Flächen müssen irgendwie bewirtschaftet werden. Sonst verbuschen sie, und der ökologische Wert ist dahin.“ Umweltschutz funktioniere besser mit den Landwirten, im positiven Miteinander. „Das haben die Grünen und die SPD nicht verstanden, und bessere Ideen nehmen sie nicht an“, klagt Schmidt.

Weltpolitik zählt mit

Der Bergedorfer Jürgen Struthoff schlägt den großen Bogen von der Kommunal- zur Weltpolitik. Es sei „ein Unding, dass hier Flächen stillgelegt werden und für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung gleichzeitig Regenwald abgeholzt wird. Wir tragen Verantwortung, Das muss man anderen Politikern verdeutlichen.“ Mit Flächen müsse man aus ökologischen Gründen sorgsam und mit vernünftigem Augenmaß umgehen. „Das hat die FDP schon vor meiner Zeit gemacht, deshalb bin ich ihr beigetreten“, sagt Struthoff.

Baunebenkosten explodiert

Für ihn sind in jüngster Zeit auf den Weg gebrachte Projekte wie Bookhorn südlich Oldenburger Straße, Falkenburg und Bargup in Bookholzberg vorläufig genug, „lasst sie uns erst einmal volllaufen lassen.“ Eine Übersättigung des Markts mit Mietwohnungen, das könne es auch nicht sein. Besser sei es, die auch durch Bauvorschriften explodierten Baunebenkosten in den Griff zu bekommen. „Ich selber habe gerade gebaut. Es ist erstaunlich, was das alles kostet. Durch die vielen Auflagen werden die Mieten auch nicht billiger“, ist Struthoff überzeugt.