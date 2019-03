Ganderkesee-Bookhorn. Der tragische Unfall, bei dem eine 89-jährige Frau in Ganderkesee-Bookhorn von ihrem Hund totgebissen worden ist, wird die Behörden noch länger beschäftigen.

Laut Christian J. Thierfelder, Staatsanwalt und Pressesprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft, steht nicht fest, warum der Hund die Frau am Donnerstag, 28. Februar 2019, zwischen 16 und 19 Uhr angegriffen hat.

Ermittlungen dauern noch mehrere Wochen an

"Der Abschluss des Vorgangs wird polizeilich voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen, anschließend wird dieser an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Von hier wird der Vorgang dann nochmals auf strafrechtliche Relevanz hin überprüft", erläuterte Thierfelder am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung das Vorgehen der Behörden. Derzeit laufe aber kein Verfahren gegen eine konkrete Person.

Obduktion des Hundes nicht erforderlich

Eine Obduktion des Hundes sei nach Prüfung der Staatsanwaltschaft und unter Beteiligung des Veterinäramtes nicht erforderlich. Zunächst hatte die Polizei eine medizinische Untersuchung des Hundekadavers auf eine Erkrankung, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, nicht ausgeschlossen. Das hätte etwa eine Infektion des Tieres mit Tollwut gewesen sein können.

Frau lebte zum Zeitpunkt der Beißattacke noch



Zweifelsfrei geklärt werden konnte bereits, dass die Bisse des Hundes, eines zehnjährigen Rüden der Rasse Deutsch Drahthaar, zum Tode der Frau geführt haben. Aufgrund des Blutverlustes, den die Frau bei der tödlichen Beißattacke erlitten hatte, folgerten die Experten bei der Obduktion der Leiche, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs mit Sicherheit noch gelebt haben muss.

Hund im Garten erschossen

Nach Polizeiangaben hatte der 51-jährige Sohn der Seniorin seine Mutter leblos auf dem Boden liegend vorgefunden. Der gemeinsame Hund saß auf dem Sessel. Aufgrund der massiven Verletzungen ging der 51-Jährige davon aus, dass seine Mutter vom Jagdhund totgebissen wurde. Der Jagdberechtigte erlegte den Hund daraufhin im Garten des Wohnhauses.