Ganderkesee. Seit 40 Jahren gibt es eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde Ganderkesee und der französischen Kommune Château-du-Loir. Dieser runde Geburtstag soll ganz besonders gefeiert werden.

Seit 1979 gibt es eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde Ganderkesee und der französischen Kommune Château-du-Loir. Die Städtepartnerschaft entstand damals durch den Kontakt zweier Musikzüge. Inzwischen sind, jährlich abwechselnd, gegenseitige Besuche von Gruppen aus Frankreich und Deutschland zur Tradition geworden. Der 40. Geburtstag dieser Tradition soll groß gefeiert werden – zwei Mal.

Party in Frankreich

Zunächst in Frankreich, wo die französischen Partner die erste Feier ausrichten wollen. Dazu will eine Ganderkeseer Gruppe vom 29. Mai bis zum 3. Juni nach Château-du-Loir reisen. Aktuell haben sich gut 100 Teilnehmer für die Reise angemeldet, darunter 30 Kinder und Jugendliche, das geht aus der Mitteilungsvorlage der Verwaltung hervor. Diese würden seit langer Zeit die Verbindung in die Partnerstadt pflegen. Wie im vergangenen Sommer, als die Franzosen wieder zu Besuch in Ganderkesee waren.

"Alte Liebe rostet nicht"

Bürgermeisterin Alice Gerken begrüßte die Gäste im Ende August im Rathaus: „Wie es in dem alten Sprichwort heißt ‘Alte Liebe rostet nicht‘. Ich bin sehr froh, dass es diese freundschaftliche Verbindung seit fast 40 Jahren gibt.“ Diese Freundschaft werde über die vielen Jahre mit großer Einsatzbereitschaft beider Seiten gepflegt. Früher sei es vielleicht schwieriger gewesen, regelmäßigen Kontakt zu halten. Das sei heute durch die neuen Medien einfacher, dennoch: „Diese gegenseitigen Besuche sind das Salz in der Suppe. Sich zu sehen, zu treffen und in den Arm zu nehmen. So sind über die vielen Jahre enge Verbindungen entstanden. Freudige aber auch traurige Anlässe werden miteinander geteilt. Mit dieser Städtepartnerschaft möchten wir einen Beitrag leisten und ein Zeichen setzen für den Zusammenhalt in Europa“, betonte Gerken.

Ganter reist mit

Auf der kommenden Reise nach Frankreich wird die Ganderkeseer Delegation von einem großen Ganter begleitet, der von der Künstlerin Madlen Fish gestaltet wurde. Dieser soll den französischen Freunden als Geburtstagsgeschenk überreicht werden. Im nächste Jahr soll das 40-jährige Bestehen dann in der Gemeinde gefeiert werden. Dazu wollen die beteiligten Vereine und Organisationen gemeinsam ein Festprogramm gestalten.