Ganderkesee. Was wird die Sanierung von Haus 21 im Spieldorf Stedingsehre genau kosten? Das will der Ausschuss für Bildung und Kultur wissen und für 50 000 Euro weitere Planungen in Auftrag geben.

Im Spieldorf Stedingehre, auf dem Gelände des heutigen Berufsförderungswerks in Bookholzberg, das zur NS-Zeit als Aufführungsort diente, soll das Infozentrum Freilichtbühne Bookholzberg eingerichtet werden – nach jetzigem Stand in Haus 21. Die Gemeinde will das denkmalgeschützte Gebäude kaufen, dieses muss allerdings saniert werden. Nach momentaner Kostenschätzung des Oldenburger Architekturbüros Angelis und Partner könnte das 257.000 Euro kosten.

50.000 Euro für weitere Fachplanungen

Der Ausschuss für Kultur und Bildung will jetzt 50.000 Euro Haushaltsmittel bewilligen und weitere Fachplanungen zur Sanierung in Auftrag geben, so der einstimmig angenommene Beschluss in der gestrigen Ausschuss-Sitzung.

Erster Gemeinderat Rainer Lange erklärte: „Wir gehen davon aus, dass wir uns mit der Landesstiftung in absehbarer Zeit einigen können – wie man an der Beschlussvorlage sieht. So weit wie jetzt waren wir noch nie. Und nur, wenn wir Eigentümer sind, können wir auch entsprechende Förderanträge stellen.“

Für den Sanierungsaufwand sei nach Angaben der Verwaltung beispielsweise eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro des europäischen Landwirtschaftsfonds Leader zu erwarten. Bis zu 30.000 Euro könnten durch mögliche Eigenleistungen von Mitgliedern des „Fördervereins Informationszentrum Freilichtbühne“ eingespart werden, sagte Fördervereinsvorsitzender Dietmar Mietrach. Außerdem hofft die Gemeinde auf eine Kostenteilung mit dem Landkreis.

Andere Fördermittel

Zudem werde unter anderem auch geprüft, ob weitere Fördermittel akquiriert werden können, wie durch die Bingo-Stiftung oder die EWE-Stiftung, berichtete Lange. Für die Nutzung als Informationszentrum Freilichtbühne Bookholzberg eigne sich das Haus 21 besser als das Haus 11 auf dem Gelände, das auch mal im Gespräch war, betonte Mietrach: „Es hat mehr Quadratmeter, eine eigene Heizung und Toilette.“ Das Fachwerkhaus hat einen Keller, der als Lagerraum genutzt werden könne und weitere Abstellmöglichkeiten im Obergeschoss, wo beispielsweise ein Archiv eingerichtet werden könne.

Aber auch um das umliegende Gelände müsse man sich zukünftig Gedanken machen, sagte Lange in Bezug auf das Spieldorf, das ab Juni von Zäunen umschlossen und für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein soll. „Das wird dem Denkmalschutz so nicht gerecht. Da gilt es auch, in den nächsten Monaten den Finger in die Wunde zu legen“, so Lange.

Zunächst muss der gestrige Beschluss allerdings durch den Verwaltungsausschuss am 27. März und am 20. Juni final vom Gemeinderat abgesegnet werden.