Ganderkesee Beim Faschingsumzug in Ganderkesee fehlten auch die Figuren aus "Tausendundeiner Nacht" nicht.

Nicht nur beim diesjährigen Fasching um den Ring war die Verkleidung im Stil von "Tausendundeine Nacht" angesagt, sondern bereits beim Faschingsumzug in Ganderkesee am Samstag, 12. Februar 1994. Die Frauen im Hidschab, die Männer mit Turban, aber alle tragen sie die unverkennbaren Haremshosen – in diesem Fall sogar mit Sternen. Ob sie wohl auch einen Preis gewonnen haben?

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221) 156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiebilder gibt es hier.