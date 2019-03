Ganderkesee/Hollen. In gleich vier Veranstaltungen der regioVHS Ganderkesee-Hude informieren Referenten über die verschiedenen Aspekte des Plastik- und Müllproblems.

Zunächst erklärt Myriam Carneva, wie wir ganz praktisch Plastikmüll vermeiden können. Der Workshop findet am Mittwoch, 13. März, ab 18.45 Uhr im Kulturhaus Müller statt. In ihrem Seminar geht es um Reinigungsmittel für Küche, Bad und anderes. Je nach Teilnehmerzahl kostet der Workshop ab 27,10 Euro.

Was verbirgt sich hinter Mikroplastik?

Mit Mikroplastik, das sich auch in Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln befindet, beschäftigt sich Oliver Steiner am Mittwoch, 20. März, ab 18 Uhr in der regioVHS an der Rathausstraße 24 in Ganderkesee. Der Geschäftsführer von Plasticontrol und Vorstand im Bundesverband Meeresmüll geht in seinem kostenlosen Vortrag der Frage nach, was sich hinter dem Begriff Mikroplastik verbirgt, wo wir damit in Berührung kommen und welche Auswirkungen es auf unseren Körper und die Umwelt hat.

Plastik im Meer

Eine Woche später, am Mittwoch, 27. März, dreht sich in einem live übertragenen Webinar ab 19 Uhr alles um „Plastik im Meer – Wie stoppen wir die Plastikflut?“. Die Veranstaltung findet ebenfalls in der regioVHS statt. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro.

Alltagstaugliche Müllvermeidung

Im Mai geht es dann noch einmal um die alltagstaugliche Müllvermeidung. Claudia Kay zeigt im Regionalen Umweltzentrum (RUZ) Hollen am Holler Weg 35, wie aus vermeintlich unbrauchbaren Lebensmitteln wahre Leckereien werden. Vom Pesto aus Möhrengrün bis zum Eis aus Gurkenschalen wird am 14. Mai ab 17 Uhr geschnippelt, gekocht und verkostet. Der Kursabend kostet je nach Teilnehmerzahl ab 26,95 Euro. Tipps für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln sind inklusive. Weitere Infos unter www.regioVHS.de.