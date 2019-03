Ganderkesee. An der Rathausstraße in Ganderkesee gibt es einen Gebäudeleerstand weniger: Ute Mende eröffnet am Donnerstag, 7. März, ihren Laden "Irgendwas ... findste immer".

Der Ganderkeseer Ortskern wird immer mehr mit neuem Leben gefüllt. Nach dem Weltladen, der im November von der Wittekindstraße an die Rathausstraße gezogen ist, und den Neueröffnungen von "Gravierland" gegenüber dem Eiscafé und "Stilsicher" auf der Ecke beim Bahnhof wird es ein weiteres neues Geschäft in dem Gebäude geben, in dem bis vor Kurzem noch die Fahrschule Janssen Drive zu Hause war: Am Donnerstag, 7. März, eröffnet Ute Mende dort ihren Laden mit dem ungewöhnlichen Namen "Irgendwas ... findste immer".

Lange Jahre durch "Music Club" bekannt

Die 48 Jahre alte Kauffrau, die in Heide aufgewachsen ist, inzwischen aber in Delmenhorst lebt, ist vielen Ganderkeseerin noch bekannt, als sie damals mit ihrem Mann Eberhard Mende rund acht Jahre lang die Kult-Kneipe "Music Club" an der Grüppenbührener Straße führte – dort, wo demnächst Subway einziehen will. Später übernahm sie als Pächterin den Imbiss Logemann in Delmenhorst, bevor sie als Außendienstlerin unterwegs war. "Doch jetzt bin ich froh, wieder in Ganderkesee zu sein", sagt Ute Mende, die an der Rathausstraße 9 auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern unter anderem Geschenkartikel und Dekorationen anbietet.

Von handgemachter Vase bis zum Holzpuzzle

Kunden finden beispielsweise selbst gemachte Kerzen, Spirituosen in Motivflaschen, handgemachte Vasen auf germanischem Wurzelholz, Garderobenhaken mit Tiermotiven, Holzschalen, Bilderrahmen, Bettwäsche und Seifenrosenblüten, die zunächst als Deko dienen und später für einen schönen Duft in der Badewanne sorgen sollen. Darüber hinaus bietet die Kauffrau von ihr selbst produzierte Holzpuzzles für Kinder an – zum Beispiel Igel, Elefanten, Pferde und Hasen.

Mitten ins Zentrum

Dass es Ute Mende an die Rathausstraße zieht, begründet sie unter anderem damit, dass die Straße wieder zum Leben erweckt werden müsse. "Das ist das Zentrum von Ganderkesee. Da wollte ich auch hin. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht", erklärt die Delmenhorsterin, die sich mit Blick auf die anderen neuen Geschäfte im Ortskern darüber freut, dass es mit dem Einzelhandel aufwärtsgehe.

Geöffnet ist der kleine Laden montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr – abgesehen von mittwochs nachmittags, da ist geschlossen. Samstags stehen die Türen von 9.30 bis 13 Uhr offen.

Einige Gebäude immer noch leer

Dass viele Leerstände beseitigt worden sind und die Fahrschule Janssen Drive den Ort nicht verlassen, sondern sich sogar im ehemaligen Juweliergeschäft gegenüber der Kirche St. Cyprian und Cornelius vergrößert hat, ist ein gutes Zeichen für den Ganderkeseer Ortskern. Es bleiben allerdings immer noch einige Gebäude leer – zum Beispiel das Haus an der Straße im Knick 2, in dem einst die dk-Redaktion tätig war. Laut Eigentümer Wolf-Dieter Mierke gibt es derzeit keine ernsthaften Interessenten. Und auch das Gebäude an der Rathausstraße 19 könnte ebenfalls längerfristig belebt werden und nicht nur kurzzeitig, wenn zur Faschingszeit die Kostümbörse einzieht. Aber auch dort gibt es nach Angaben der von Seggern Grundstücksverwaltung zurzeit nichts Neues.

Nichts Spruchreifes über ehemalige LzO-Filiale

Außerdem leer: das Gebäude am Neuen Markt, in dem viele Jahre lang die LzO-Filiale untergebracht war. "Es gibt nichts Spruchreifes", sagt Gemeindesprecher Hauke Gruhn über die Immobilie, für die die Gemeinde Ende 2017 915.000 Euro auf den Tisch gelegt hatte. "Wir wollen ein ganz klares Zeichen für die Rathausstraße und gegen Leerstände im Ortskern setzen", hatte Bürgermeisterin Alice Gerken damals den Kauf des Hauses begründet. Dort stehen etwa 200 Quadratmeter als Verkaufsfläche zur Verfügung. Es gibt einen barrierefreien Zugang und öffentliche Parkplätze vor der Tür, wirbt die Gemeinde online auf ihrer Homepage.