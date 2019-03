Wildeshausen. Gegen einen 38-jährigen Harpstedter wurde vor dem Amtsgericht in Wildeshausen wegen vorsätzlicher Körperverletzung verhandelt. Der Angeklagte bestritt alle Anschuldigungen – trotz dreier Zeugen.

Drei Zeugen waren gegen ihn – doch ein 38 Jahre alter Harpstedter dachte vor dem Amtsgericht Wildeshausen nicht daran, Beschuldigungen zuzugeben. Die drei Zeugen hätten vielmehr ein Komplott geschmiedet, sagte er, initiiert durch seinen ehemaligen Vermieter, mit dem er bis zu seinem Auszug offenbar einen erbitterten Streit austrug. Die Richterin glaubte aber den Zeugen.

Verhandelt wurde eine vorsätzliche Körperverletzung, laut Anklage ein Schlag auf den Kehlkopf einer 38-Jährigen. Zu der Auseinandersetzung kam es laut Opfer vor der Wohnung des Angeklagten nach einer Diskussion um Fahrweisen. Die Frau sagte aus, er sei hinter ihr gefahren – erst viel zu schnell, dann viel zu dicht. Sie habe ihm sagen wollen, er solle vorsichtiger fahren, woraufhin er sie weggeschubst und geschlagen habe.

Der Vater der Frau – in derselben Straße wie der Angeklagte wohnhaft – sagte, er habe gesehen, wie seine Tochter ins Taumeln geriet.

Geradezu „hasserfüllt“

Als er dazukam, habe er gesehen, wie aufgebracht der Mann gewesen sei, geradezu „hasserfüllt“.

Doch der 38-Jährige bestritt, vor Ort gewesen zu sein. Er habe bei seiner damaligen Freundin gegessen, sagte er und legte zum Beweis einen Einkaufsbon vor, der den Kauf eines Desserts belegen sollte. Nur bestritt diese Ex-Freundin aber, den 38-Jährigen an diesem Tag überhaupt gesehen zu haben. Vielmehr habe er sie nach dem Vorfall drängen wollen, ihm ein Alibi zu geben. Darauf ließ sich die Frau aber nicht ein.

Drei Zeugen also gegen den Angeklagten – dennoch sind die Aussagen nicht frei von Widersprüchen. So sagte das Opfer, der Mann habe nach der Tat seine Haustür zugeknallt, was wegen eines Türstoppers offenbar gar nicht möglich ist.

Widersprüche in den Aussagen

Doch einen Ortstermin lehnte die Richterin ab; wie schnell die Tür ins Schloss fiel, gehöre zum Randgeschehen, auch weitere kleinere Widersprüche in den Aussagen. Entlastendes sah sie nicht mal im Kassenbon, der zur Zeit des vermeintlichen Vorfalls ausgestellt worden war. Es sei ein Leichtes, sich einen solchen Bon zu besorgen. Das Urteil: 35 Tagessätze Geldstrafe, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Richterin sagte, sie hätte sogar über ein Fahrverbot nachgedacht – was möglich gewesen wäre, weil sein Auto im Zusammenhang mit der Tat stehen würde.

Und der Angeklagte? Verließ kopfschüttelnd den Gerichtssaal. Möglich ist, dass er noch häufiger seine Komplott-Theorie vor Gericht vortragen darf: Er selbst kann in Berufung gehen. Und die Staatsanwaltschaft könnte ihn wegen Anstiftung zur Falschaussage anklagen.