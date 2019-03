Gute Laune und gute Stimmung: Bei der Rosenmontagsparty im Festzelt und bei Stolle wurde ausgelassen getanzt und gefeiert. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. In vollen Zügen haben die Närrinnen und Narren am Rosenmontag die letzten großen Partys beim Fasching in Ganderkesee genossen. Am Aschermittwoch endet die diesjährige Session.