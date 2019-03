Ganderkesee. Noch immer geht dem Fasching in Ganderkesee nicht die Luft aus. Am Rosenmontag wurde in schulischen Einrichtungen gefeiert – und Büttenabend-Moderator Markus Weise musste eine Wette einlösen.

Wettschulden sind Ehrenschulden: Eingekleidet in ein schwarzes Funkenmariechen-Kostüm hat der Büttenabend-Moderator Markus Weise als "schwarzes Schaf der Garde" am Rosenmontag Berliner bei der Bäckerei Tönjes im Famila-Markt verkauft. Weise hatte gewettet, dass die knapp 3000 Besucher es an den vier Büttenabenden nicht schaffen, 2000 Euro für den Förderverein zu spenden. (Lesen Sie hier: Weises Wettniederlage ist Gewinn für Ganderkeseer Fasching.)

Das närrische Volk aber spendete genau 2587,67 Euro – und Weise hatte verloren. "Das Kostüm habe ich mir 2009 zugelegt. Zum Glück passe ich immer noch rein", sagte Weise, der am Ende 512 Berliner zum Preis von je einem Euro über den Tresen gehen ließ. 50 Cent pro verkauftem Berliner gehen an den Förderverein – und Bäckereiinhaber Axel Tönjes stockte die Spendensumme auf 350 Euro auf. (In der Galerie: Das waren die schönsten Wagen und Gruppen beim Faschingsumzug 2019.)

Auch sonst gab es am Rosenmontag viel buntes Faschingstreiben. Das Kinderprinzenpaar Konrad I. und Annie I. besuchte unter anderem die Grundschule Bookholzberg, in die der Viertklässler Konrad selbst geht, und feierte gemeinsam mit den Schülern. "Wir freuen uns sehr, dass der Kinderprinz in diesem Jahr aus unserer Schule kommt", sagte Schulleiterin Dörte Lohrenz sichtlich stolz.

Zusammen mit dem Prinzenpaar Stefan II. und Claudia I. sowie den Garden ging es dann noch zu Auftritten in der Katenkampschule und den Delme Werkstätten. In beiden Einrichtungen herrschte ausgelassene Stimmung: "Die Auftritte sind immer ein Highlight bei uns", bestätigte Werkstattsleiter Kalle Jabs.

Im Anschluss daran stand für die Narreteien am Abend noch der Besuch im Wildeshauser Kreishaus auf dem Programm. Anschließend wurde bei den Partys im Festzelt und im Oldenburger Hof noch kräftig gefeiert. Am Dienstag legt der Fasching eine Pause ein, bevor die Session am Aschermittwoch mit der Rückgabe des Rathausschlüssels sowie der Beerdigung der Faschingszeit an der Dummbäke endet. (Lesen Sie hier: Deutlich mehr Verletzte beim Ganderkeseer Fasching als im Vorjahr.)