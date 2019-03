Im Haus 21 im Spieldorf Stedingsehre in Bookholzberg soll das seit langem geplante Informations- und Dokumentationszentrum entstehen. Am Dienstag ist das Doku-Zentrum Thema im Ausschuss für für Bildung und Kultur.

Bookholzberg. Es tut sich was in Bezug aufs geplante Informations- und Dokumentationszentrum Stedingsehre in Bookholzberg. Das Haus 21 ist zwar noch nicht von der Gemeinde gekauft worden, es soll aber schon über die Sanierung entschieden werden.