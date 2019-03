Wildeshausen. Wegen des Besitzes von mehr als 1800 kinderpornografischen Bildern und Videos hat sich ein Wildeshauser am Montag vor Gericht verantworten müssen.

Fünf Monate soll er gesammelt haben, dann erschien die Polizei zur Durchsuchung in seiner Wohnung und transportierte Tablet-PC, Computer, Notebook und mehrere Handys ab.

Polizei stellt 1864 Bilder und Videos sicher

Auf drei Geräten des 40 Jahre alten Mannes aus Wildeshausen waren 1864 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt gespeichert. Am Montag, zwei Jahre nach der Durchsuchung, verurteilte ihn das Amtsgericht Wildeshausen wegen des Besitzes kinderpornografischer „Schriften“, so heißt es im Gesetzestext, sowie ihrer Beschaffung und auch der Weitergabe in vier Fällen zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Angeklagter von der Durchsuchung überrascht

Zwar wurde der Mann, sagte er aus, von der Durchsuchung überrascht, er soll sich aber von Beginn an den Ermittlern gegenüber geständig und kooperativ gezeigt haben. Unter anderem soll er die Pin-Nummern der beschlagnahmten Handys und Computer herausgegeben und damit die Ermittlungen erleichtert haben.

Weil sich sein geständiges Verhalten im Gerichtssaal fortsetzte und er glaubhaft machen konnte, dass die Erfahrungen aus den Ermittlungen gegen ihn so einschneidend gewesen seien, dass von ihm keine weiteren Taten dieser Art zu befürchten seien, stand eine wirkliche Haft eher nicht im Raum.

Günstige Sozialprognose

Wichtig für die Frage, ob eine Bewährungsstrafe möglich ist, war auch seine günstige Sozialprognose: Der Angeklagte war nicht vorbestraft, besitzt einen festen Job und lebt in einer festen Partnerschaft. Mit dem Urteil folgte die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft und legte neben der Bewährungsstrafe eine Geldauflage von 800 Euro fest, zahlbar an den Kinderschutzbund. Zwei Mobiltelefone und ein Tablet-Computer bleiben eingezogen.

Richterin: Kinderleben zerstört

Die Richterin fand in ihrer Urteilsbegründung deutliche Worte. Der Angeklagte habe für kurze Befriedigungen sexueller Reize „Kinderleben zerstört“. Keines der Kinder habe sich freiwillig vor die Kamera gestellt, sondern nur unter dem Einfluss von Drogen und Gewalt. Diese Kinder würden nie mehr glücklich werden. Gebe es Täter wie den Angeklagten nicht, würden niemand mehr solche Videos und Bilder produzieren. Zum Verhalten des Angeklagten seit seinem Auffliegen meinte die Richterin: „Man hat bei Ihnen schon das Gefühl, dass Reue und Einsicht vorhanden sind.“

Die Verhandlung dauerte keine ganze Stunde. Zeugen wurden nicht befragt, auf die Betrachtung der laut Anklage „wirklichkeitsnahes Geschehen“ zeigenden Dateien verzichteten die Prozessteilnehmer. Es sei auch besser, merkte die Richterin an, die diese Dateien natürlich kannte, „wenn man sie nicht sieht“.

Angeklagter hält Therapie für unnötig

Pädophil, sagte der Angeklagte, sei er nicht. Bekanntschaften zu „jüngeren Damen“ habe er nie gesucht, allerdings würden ihn eher zierliche Frauen anziehen. In den fünf Monaten des Sammelns über das Chatprogramm ICQ sei ihm langweilig gewesen. Er gab zu, sich mit Chatpartnern auch über sexuelle Vorlieben ausgetauscht zu haben. Die Notwendigkeit einer Therapie sehe er nicht. Sein Verteidiger betonte, sein Mandant habe sich reflektierend mit den Taten auseinandergesetzt.