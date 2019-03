Ganderkesee. Großhändler Halil Tepe aus Achim eröffnet ein neues Unternehmen in Ganderkesee: In seinem "Marka Outlet" bietet er im Bereich Kleidung jede Menge Markenware an. "Und zwar deutlich unter dem Herstellerpreis", wie der 44-Jährige aus Achim betont

Halil Tepe ist schon jetzt äußerst optimistisch. Denn der Kaufmann und Großhändler aus Achim rechnet mit einem Riesenandrang, wenn er am Mittwoch, 6. März, die Türen zu "Marka Outlet" an der Weststraße 1 nahe des Ganderkeseer Gewerbegebiets Westtangente öffnet. Dort findet ab 11 Uhr ein "XXL-Lagerverkauf" mit "Schnäppchenpreisen für Damen und Herren" statt. "Das gibt es nirgendwo sonst in Deutschland", wirbt Tepe für die Aktionstage in Ganderkesee.

Ab Mittwoch erste Aktionstage

Zunächst einmal geht es um die ersten vier Verkaufstage von Markenwaren, die das rund zwölfköpfige eingespielte Team von Mittwoch bis einschließlich Samstag, 9. März, "deutlich unter dem Herstellerpreis" anbietet. Von Mittwoch bis Freitag ist das Geschäft am Kreuzungsbereich Weststraße/Bergedorfer Straße/Westtangente, an dem früher noch der Firmennamen "Chic" stand, zwischen 11 und 19 Uhr durchgehend geöffnet. Am Samstag verschieben sich Anfangs- und Feierabendzeit um eine Stunde auf 10 bis 18 Uhr. Danach schließt Tepe seinen Betrieb bis zu den nächsten Aktionstagen, die vom 3. bis zum 6. April stattfinden. Mindestens bis zum Jahresende seien immer wieder mehrere Aktionstage hintereinander vorgesehen, so der Achimer. Durchgehende Öffnungszeiten werde es dagegen bei "Marka Outlet" in Ganderkesee nicht geben.

Rund 15.000 Bekleidungsteile

Auf einer Fläche von knapp 600 Quadratmetern finden Kunden rund 15.000 Bekleidungsteile für Frauen und Männer – "ausschließlich Markenware", wie der 44-jährige Kaufmann betont. Seinen Angaben zufolge gibt es unter anderem Hemden, Pullover, Pullunder, Hosen, Jacken, Mäntel, Sakkos und Anzüge für den Mann und jede Menge Hosen, Oberteile, T-Shirts, Pullover, Leder- und Übergangsjacken für die Frau in allen Größen und verschiedenen Formen und Farben. Darüber hinaus im Angebot: alles rund um Bettwäsche einschließlich Kissen und Decken – "alles aus der TV-Werbung", wie Tepe betont.

Kaufmann setzt auf Masse

Dass der Kaufmann aus Achim, der drei weitere Outlets in Bremen, Achim und Bremerhaven führt, die Ware bis zu 80/90 Prozent unter dem Preis der Hersteller anbieten kann, hat einen einfachen Grund: "Die Masse macht's" sagt der Achimer, der bei seinen Aktionstagen nicht nur mit Kunden aus Ganderkesee rechnet. Vielmehr hofft er auf Frauen und Männer, die aus einem Umkreis von mindestens 40 Kilometern zur Weststraße kommen, um sich mit günstiger Kleidung zu versorgen. Geworben habe er bereits in großem Umfang, informierte der Geschäftsmann. So habe er beispielsweise beim Faschingsumzug Tausende Flyer verteilt.

Verkauf nur an Privatpersonen

Wichtig zu wissen: Kartenzahlung sei nicht möglich, sondern nur Barzahlung, weist der Kaufmann hin. Außerdem sei der Verkauf auf Privatpersonen begrenzt. Für Händler, die günstig einkaufen wollen, um selbst teuer zu verkaufen, stünden die Türen nicht offen, sagt Tepe.