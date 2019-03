Hundeattacke in Ganderkesee: Obduktionsbericht liegt vor CC-Editor öffnen

Nach Informationen unserer Zeitung ist es in diesem Haus am Brüninger Weg zu dem Unglück gekommen. Foto: Biljana Neloska

Ganderkesee-Bookhorn. Die Umstände des tragischen Unfalls, bei dem eine 89-jährige Frau am vergangenen Donnerstag in Ganderkesee-Bookhorn verstarb, hat die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt gegeben. Auch die Todesursache steht jetzt zweifelsfrei fest.