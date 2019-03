Ganderkesee. „Die Adelheider“ haben dem Jury-Urteil zufolge den besten Wagen im Faschingsumzug in Ganderkesee gestellt. Der „Bollywood“-Wagen der Urneburger Schützen erreichte Platz zwei.

Die Wunderlampe, viele andere Details aus dem Orient-Märchen und eine begeisterte Truppe haben Die Adelheider beim Fasching um den Ring in die Erfolgsspur gebracht. Ihr Festwagen wurde beim Frühschoppen am Sonntag als der beste im kilometerlangen Umzug am Sonnabend prämiert. Der Jubel war riesig.

Knappe Ergebnisse

Dirk Wieting, einer von acht Juroren der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) und Moderator der Prämierung, sprach von einem „ganz, ganz knappen Ergebnis“, und Enno Vosteen, Vorsitzender des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege, beschrieb die Szenerie, die am Vortag Zehntausende verfolgt hatten, mit den Worten: „Das waren alles Mega-Wagen.“

Dem Festwagen aus Vosteens Drei-Dörfer-Gemeinschaft wurde von der Jury der dritte Platz zugesprochen. Er war im „Happy Style“ der Flower-Power-Generation um den Ring gezogen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze war der Schützenverein Urneburg noch etwas erfolgreicher. Sein „Bollywood“-Wagen wurde auf Platz zwei gesetzt.

Bergedorf feiert Jubiläum

Allen Grund zum Feiern hatten auch die Bergedorfer Faschingsfreunde. Sie sind seit 50 Jahren beim Fasching um den Ring dabei; ihr Festwagen „Disneyland“ erreichte Platz vier vor dem Wagen „Aladin“ von der Landjugend Sandersfeld und dem Wagen „I love Rock’n’Roll“ mit dem Hausmänner-Stammtisch drauf. Die Hausmänner ernteten ein Sonderlob für die vielen tausend gedrehten Rosen.

Auf Erfolg programmiert

Bei den Fußgruppen mit Mottowagen wurden die glänzend kostümierten „Spätzünder“ auf Platz eins gesetzt, übrigens das fünfte Mal in den letzten sechs Jahren. Auf den Plätzen folgen „Happy Feet“ (Fahrende Musikanten), „Querbeet“ (Voodoo-Zauber), die „Orgelpfeifen“ mit dem Kirchennachbau, die Popcorn werfenden „kecken Necken“ und die Faschingsfreunde Immer-Bürstel (Flower Power).

Erfolg bei Premiere

Als filigrane Pusteblumen sind die „Delme-Schelme“ um den Ring gezogen. Bei ihrer Premiere beim Fasching um den Ring erreichten sie Platz eins bei den Fußgruppen knapp vor den außerirdisch aufgetretenen Unicyclern Bremen. Das Kriegsgeheul der indianisch auftretenden „Handballnarren“ reichte für Platz drei in dieser Kategorie vor den „Likörellis“. Die „verrückten Weiber“ („Wir gehen Baden“) erreichten Platz fünf vor den „Racheengeln“ (Magic Bubbles).

Dirk Wieting dankt ab

Dirk Wieting hat die Jury und die Prämierung letztmals geleitet. GGV-Präsident Uwe Meyer dankte dem Habbrügger, der sich ganz auf die Leitung des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst konzentrieren will, für das Jahrzehnte währende Engagement für den Fasching. „Vielleicht komme ich irgendwann in anderer Funktion wieder“, sagte Wieting.