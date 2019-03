Wildeshausen Ist eine Idee wirklich marktreif? Dazu beraten Handelskammer und Wirtschaftsförderung Unternehmer in Wildeshausen.

Ideen für neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, die zur Marktreife entwickelt werden sollen – innovative Vorhaben im Alltagsgeschäft umzusetzen, kann sehr aufwendig sein.

Doch leider bleiben aus diesem Grund gute Ideen oftmals in der Schublade liegen. Um lokale Unternehmer bei der Umsetzung zu unterstützen, veranstaltet die Oldenburgische IHK in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO) am Mittwoch, 27. März, im Kreishaus in Wildeshausen den Beratungstag Innovationsförderung. In einem 45-minütigen vertraulichen Einzelgespräch können Ideen vorgestellt werden.

Finanzierungstipps gehören dazu

Geboten werden bei dieser Beratung neben einer Ersteinschätzung zum Innovationsgehalt und zum Marktpotenzial auch die Darstellung von Finanzierungsmöglichkeiten sowie Erstinformationen zu Förderprogrammen von Land, Bund und der Europäischen Union. Hinweise auf Kooperationsmöglichkeiten gibt es obendrauf.

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Ansprechpartnerin ist Christiane Schaper unter der Telefonnummer (0441) 2220-441. Ihre E-Mail-Adresse lautet: christiane.schaper@oldenburg.ihk.de. Unternehmer werden ermutigt, bei der Anmeldung ihres Termins eine kurze Projektbeschreibung per Mail zu senden. So können sich die Berater gezielt auf das Gespräch vorbereiten – und dieses noch effektiver führen, erläutern die Veranstalter.