Ganderkesee. Beim Faschingsumzug und der Party-Nacht hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Trotzdem sind alle Beteiligten sehr zufrieden mit dem Ablauf.

Der Faschingsumzug hat am Samstag rund 25.000 Besucher in den Ganderkeseer Ortskern gelockt, lautet die Einschätzung der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). Fröhlich und bunt haben die Ganderkeseer ihr närrisches Treiben mit pompös dekorierten Festwagen und ausgefallen Kostümen gefeiert – vom frühen Samstagvormittag bis tief in die Nacht. Aber es gab auch einiges für die Einsatzkräfte der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu tun.

Keine schwerwiegenden Delikte

Wie die Polizei berichtet, gab es keine schwerwiegenden Delikte, nur solche, "die bei einem Volksfest dieser Größe zu erwarten sind". Unter anderem ist es zu diversen Körperverletzungen gekommen. Drei Beamte wurden bei Einsätzen leicht verletzt. Die Polizei musste 15 Platzverweise erteilen und sechs Leute in Gewahrsam nehmen – in den meisten Fällen waren die Personen stark alkoholisiert. Acht Jugendliche musste die Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Einsatzschwerpunkt beim Festzelt

Einsatzschwerpunkt war der Bereich Tankstelle und Getränkemarkt am in der Nähe vom Festzelt. Dort hatten auch die Helfer vom DRK einiges zu tun. Vor Ort wurden 130 Menschen behandelt. Insgesamt hat es etwa 170 Verletzte gegeben, wie DRK-Sprecher Roar Abel erklärt. "Das sind schon deutlich mehr als im Vorjahr. Da waren es 81."

Mehr chirurgische Notfälle

Auffällig sei, dass es mehr chirurgische Notfälle durch Schnittwunden gab. Das heißt, es mussten etliche Wunden genäht werden. Entweder weil es bei körperlichen Auseinandersetzungen zu Verletzungen bei den Beteiligten gekommen war oder weil Personen unglücklich gestürzt waren. Der DRK-Sprecher berichtet auch von einem zum Teil hohen Aggressionspotenzial bei Feiernden. Die Auseinandersetzungen sind "ein bisschen mehr geworden".

Präventionsarbeit zeigt Wirkung

Positiv bewertet er die Präventionsarbeit in Bezug auf den Alkoholkonsum von Minderjährigen. "Das ist sehr viel weniger geworden." Und auch das jahrelange intensive Werben für einen glasfreien Fasching wirkt sich sich offenbar aus, weil die Zahl der Verletzungen durch Glasscherben nicht mehr auffällig hoch ist. "Viele Leute haben sich auch bei uns bedankt. Das ist eine tolle Sache für die Helfer", so Abel.

Zufriedenstellende Bilanz

Insgesamt ziehen DRK und Polizei eine zufriedenstellende Bilanz zu ihren Einsätzen. Zufrieden zeigte sich auch die GGV. Man habe noch keine konkreten Zahlen, aber man gehe von 25.000 Besuchern aus, die beim Umzug mit dabei waren, so Timo Vetter, Sprecher der GGV. Es gebe aber auch noch Luft nach oben. "Der Fasching ist nach diesem Umzug nicht gerettet", so Vetter. Er sei zwar nicht ernsthaft in Gefahr, aber Überlegungen, "wo wir Geld einsparen können und weitere Einnahmen her bekommen", seien noch nicht beendet. Dass die Umzugsteilnehmer in diesem Jahr erstmals auch einen Beitrag zahlen mussten, gehöre zu diesen Überlegungen. Begeistert ist die GGV vom Engagement und den tollen Beiträgen der Teilnehmer.