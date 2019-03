Hähnchen auf Grill löst in Hude Feueralarm aus CC-Editor öffnen

Ein auf dem Grill schmorendes Hähnchen hat in Hude-Wüsting einen Feueralarm ausgelöst. Symbolfoto: Thorsten Konkel

Hude. Rund 30 Feuerwehrleute aus Wüsting und Altmoorhausen sind am Samstag kurz vor 18.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Dr.-Munderloh-Straße in Hude-Wüsting gerufen worden.