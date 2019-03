Ganderkesee. Nach dem Faschingssamstag gibt die Bilanz der Einsatzkräfte keinen Anlass zur besonderen Sorge, aber zu tun gab es für sie einiges.

Mit 100 Helfern war das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bis in die Nacht im Ortskern vertreten, dazu waren vier Ärzte auf dem Festgelände im Einsatz.

120 Behandlungen notwendig

"Insgesamt", so bilanzierte DRK-Sprecher Roar Abel am Sonntagmorgen, "haben wir 120 Behandlungen durchgeführt." Die seien knapp 40 mehr als 2018. Auffällig war nach seinen Worten, dass es mehr chirurgische Notfälle durch Schnittwunden gab. Das heißt, es mussten etliche Wunden genäht werden. Entweder weil es bei körperlichen Auseinandersetzungen zu Blessuren gekommen war, Personen unglücklich gestürzt oder Schnitte durch Glasscherben zu versorgen waren.

Über das Bein gefahren

"Eine Besonderheit ist, dass zwei Personen Unfälle durch Festwagen erlitten haben", so Abel. Die genauen Umstände seien noch nicht geklärt. Seitens der Polizei heißt es, in einem Fall sei am Bahnübergang jemandem über das Bein gefahren worden.

Mehrere Transporte ins Krankenhaus

Für einige Feiernde endete der Umzugstag damit, dass sie von den Maltesern in Krankenhaus transportiert wurden. Nicht weil Lebensgefahr bestand, sondern weil weitere Untersuchungen notwendig waren, die vor Ort nicht geleistet werden konnten.

Zum Teil hohes Aggressionspotenzial

Der DRK-Sprecher berichtet auch von einem zum Teil hohen Aggressionspotenzial bei Feiernden. Die Auseinandersetzungen sind nach seinen Worten "ein bisschen mehr geworden".

"Polizei hat sofort eingegriffen"

Mario van Knippenberg, Schichtdienstleiter bei der Polizeiinspektion, spricht von etlichen Körperverletzungsdelikten, die aufgenommen werden mussten. In den meisten Fällen hätten die Beamten aber allein durch ihre Präsenz Schlimmeres verhindern können. "Die Polizei hat sofort eingegriffen, wo es nötig war."

Einige Frauen belästigt

Mitunter konnten so auch weitere Belästigungen verhindert werden, insbesondere die "Anmache von Frauen". Es habe nach einer ersten Einschätzung aber keine Vielzahl gemeldeter Vorkommnisse dieser Art gegeben.

Unschön waren laut DRK-Sprecher Abel auch manche Begegnungen, die die Rettungsdienstler mit Betrunkenen hatten. Es sei ihm von Pöbeleien gegen die Helfer berichtet worden, aber auch hier habe es keine besonders schwerwiegenden Vorfälle gegeben.

Fünf betrunkene Minderjährige versorgt

Dass die Kontrollen Minderjähriger seit Jahren gerade mit dem Blick auf den Konsum von Alkohol erfolgen, zahlt sich offenbar immer mehr aus. Laut DRK mussten "nur" fünf minderjährige Betrunkene versorgt werden.

Und auch das jahrelange intensive Werben für einen glasfreien Fasching wirkt sich sich offenbar aus, weil die Zahl der Verletzungen durch Glasscherben nicht mehr auffällig hoch ist.

"Dankbar, dass geholfen wurde"

Insgesamt fällt die Bilanz des Roten Kreuzes zufriedenstellend aus. "Die meisten Leute waren sehr dankbar, dass ihnen geholfen wurde", sagt Abel.

Eine detaillierte Auswertung aller Ereignisse des Faschingssamstags wollen die Verantwortlichen am Nachmittag den Medien vorstellen.