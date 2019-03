Ganderkesee. Nach dem Faschingsumzug ging es für viele Narren weiter zu den Partys. Dass dabei aber nicht nur gefeiert wurde, berichtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und gibt eine erste Bilanz zu den Notfällen.

Nach dem großen Faschingsumzug um den Ring wurde in Ganderkesee noch fröhlich weiter gefeiert. In der Party-Nacht mussten aber auch viele Leute wegen Verletzungen behandelt werden, wie DRK-Sprecher Roar Abel noch am späten Samstagabend mitteilte.

120 Behandlungen

"Der Stand jetzt ist, dass wir 120 Behandlungen durchgeführt haben. Das sind knapp 40 mehr als im vergangenen Jahr. Es gab auch mehr chirurgische Notfälle wie Schnittwunden, die wir behandeln mussten", erklärt Abel.

Höheres Aggressionspotenzial

Zudem soll es auch mehr gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben haben. Mitunter sei das Aggressionspotenzial unter den Feiernden höher gewesen.