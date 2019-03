Ganderkesee. Zehntausende Besucher sind am Samstagnachmittag zum Fasching um den Ring in Ganderkesee geströmt. Rund 100 Gruppen und Wagen machten beim Umzug mit.

Was für ein schrilles, farbenfrohes, lautes und fröhliches Spektakel: Mehrere zehntausend Besucher haben am Nachmittag einen bunten Faschingsumzug um den Ganderkeseer Ring miterlebt, bei dem mehr als 3000 originell kostümierte Faschingsfreunde mit dabei waren – entweder als Fußgruppe oder auf, vor, neben und hinter einem liebevoll geschmückten Festwagen. Die Stimmung war bestens bei den Teilnehmern und den ebenfalls zum großen Teil kostümierten Besuchern am Straßenrand.





Es wurde getanzt und gesungen, viel gelacht und vor allem zur Freude der jüngeren Umzugsgäste jede Menge Kamelle ins Publikum geworfen – bis der Zug am späteren Nachmittag mitten im Ortskern so langsam austrudelte. Bis dahin lief die Großveranstaltung, abgesehen von ein paar Streitereien und Pöbeleien neben der Umzugsstrecke, weitgehend friedlich ab, so zumindest der erste Eindruck.