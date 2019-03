Wildeshausen. Einen 39-jährigen Transporterfahrer, der fast 36 Stunden ohne ausreichende Pausen quer durch Deutschland unterwegs war, hat die Autobahnpolizei Ahlhorn gestoppt.

Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann am Freitag gegen 17 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Nord. Laut Polizeibericht war der VW Transporter aus Offenbach gewerblich auf der Autobahn 1 in Richtung Köln unterwegs. Der Fahrer konnte keinerlei Nachweise über seine Lenk- und Ruhezeiten erbringen, „weder in handschriftlicher Form noch mit dem im Fahrzeug verbauten digitalen EG-Kontrollgerät“, berichtete die Polizei.

Kontrollgerät zeigt fast 24 Stunden Fahrt am Stück

Das Kontrollgerät hatte dennoch Fahrleistung und Fahrdauer aufgezeichnet und zeigte, dass der 39-Jährige das Fahrzeug an knapp zwei Tagen über 2000 Kilometer bewegte. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer seit Donnerstag nahezu 24 Stunden am Stück, mit nur drei Stunden Pause, unterwegs war. Danach pausierte er knapp sechs Stunden, was gesetzlich auch nicht ausreicht, und fuhr weiter. Dem Mann wurde die Weiterfahrt vorerst untersagt, ihn und den Geschäftsführer erwarten empfindliche Bußgelder.